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伊朗局势｜美军宣布将在霍尔木兹海峡采军事行动 打击布雷船只 

即时国际
更新时间：02:13 2026-05-30 HKT
发布时间：02:13 2026-05-30 HKT

中东硝烟未止，尽管美国总统特朗普日前暗示美伊谈判接近达成协议，但前线战火与军事对峙依然剑拔弩张。当地时间5月29日，美国中央司令部宣布，将在霍尔木兹海峡附近开展针对性的军事行动，称会以「自卫」名义，直接打击所有参与或支持布设水雷的船只。

美军海上封锁持续 迫使115艘商船改道

央视新闻报道，美国中央司令部透过联合海事信息中心发表官方通告，强硬指责伊朗至今仍在试图阻碍霍尔木兹海峡的扫雷行动以及正常的安全通航。美军强调，在海峡范围内，任何被发现参与、协助布雷活动的船只，不论国籍，都将被视为美军的直接打击目标。

与此同时，美军并未放松对德黑兰的经济与军事扼杀。美方证实，美军目前仍在全力执行针对伊朗的严厉海上封锁措施。截至5月29日为止，美军的封锁行动已在相关海域拦截并迫使115艘商业船只改变原本航向，令这条牵动全球两成油气流量的黄金水道持续处于高度紧绷状态。

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