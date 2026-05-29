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九霄惊魂｜德州过山车离地30米故障 8学生仰躺受困4小时

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更新时间：22:14 2026-05-29 HKT
发布时间：22:14 2026-05-29 HKT

美国德州一个游乐园过山车故障，8名学生以仰姿被果在离地100呎的空中！这群学生受困近4小时，所幸经消防员抢救，全部人平安落地。游乐园业者与当局正在调查事发原因。

综合美媒报道，事发于德州加尔维斯敦（Galveston）「欢乐码头」（Pleasure Pier）游乐园的「钢鲨」过山车（Iron Shark）。当地周四下午5时21分，过山车在爬升过程突然故障停下，8名乘客在座椅上动弹不得。当地消防队在下午5时37分接报，随即派员到场救援。

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「欢乐码头」位于加尔维斯敦。 fb / Pleasure Pier
「欢乐码头」位于加尔维斯敦。 fb / Pleasure Pier

德州休士顿独立学区（Houston ISD）证实，受果8人均为该学区学生，分别就读于一所中学与一所高中，当时两校合办校外活动。学区证实所有学生、教职员安全获救，并向所有出勤救难人员与提供协助的园区人员致谢。

加尔维斯敦是位于德州东南部海岸的狭长岛屿，靠近休士顿，面对墨西哥湾。媒体画面显示，救援期间，游乐园关闭，消防局的云梯车停在园内。卡住的列车一共两排，每排4人，列车在即将完成爬升段逼近最高点之处停住，座位上的学生呈仰躺姿态，都绑了安全带。消防员利用云梯车靠近受困学生，将他们逐一拉到云梯车上，再慢慢爬下来。最后一人在晚上9时许救出。

涉事过山车是按结构设计停下，但乐园未知故障原因。 Pleasure Pier
涉事过山车是按结构设计停下，但乐园未知故障原因。 Pleasure Pier

加尔维斯敦消防队长瓦雷拉（Mike Varela）表示，学生们多少受了些惊吓，但身体状况良好：「他们爬下消防车云梯，又在烈日下曝晒，自然惊魂未定。医护人员给他们做了脱水检查，情况良好。」他说，这场傍晚出动的救援挑战很大，但消防弟兄表现出色。

欢乐码头执行长特尼（Terry Turney）表示，「钢鲨」在最初的爬升阶段发生故障，但列车按结构设计停了下来，以保所有人员安全。列车紧急停止的原因目前未明，游具整体会在彻底检查之后才重新开放使用。

根据乐园官网介绍，「钢鲨」过山车的垂直爬升与下降距离为100呎（约30米），最高时速约83.7公里。加尔维斯敦岛这座码头属于美国大型餐饮集团Landry's，集团老板是亿万富翁、饭店业巨头费尔蒂塔（Tilman Fertitta）。

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