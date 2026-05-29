16岁刮中100万彩金「逆转人生」 英男5年花光沦毒贩锒铛入狱

英国男子坦比尼（Jack Tanbini）16岁时获得横财，花1英镑（约10.5港元）买刮刮乐赢到10万英镑（约105万）彩金，人生迎来改变，却是往负面的方向走。这笔钱在短短几年内被挥霍殆尽，他走上贩毒歪路，甚至伙同友人以汽油弹威胁一家人性命，目前人在监狱，至少要到2029年尾才可重获自由。

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汽油弹恐吓 踹门抢劫

综合《每日邮报》等外媒报道，现年30岁的坦比尼于2024年11月，与同龄友人哈兹（Logan Hards）闯入苏格兰邓迪市沃森街一处公寓。监视画面显示他们用力踹门，屋内女性吓得发出尖叫。两人眼看踹门未果，折返后再回来破门而入，放话「把钱从窗户丢出来，不然就引爆汽油弹！」、「我要杀了你妈！」随后抢走一袋不明物品后逃离。

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两人事后承认威胁杀害屋内住户及踹门行窃。邓迪郡法院裁定，在坦比尼既有的5年贩毒刑期上追加15个月徒刑；哈兹则因为女儿刚出生3周，为免对家庭造成严重冲击而无须入狱，被判处180小时社区服务。

不工作花光奖金变毒贩

坦比尼的人生充满戏剧性，2014年他在送货途中，因店主拒收零钱，以1英镑买下一张刮刮乐，意外刮中10万英镑。他誓言要用这笔钱学开车和买车，但5年后因危险驾驶被警方拦查，发现他持有价值约1000英镑的大麻。当时他向法庭坦承已经5年没有工作，奖金几乎花光，仅剩约2000英镑。

其律师凯尔德（Jim Caird）强调，坦比尼此前从未有过暴力前科，入狱对他而言已是「人生重大转折和惨痛教训」。2025年他再度因供应价值约15万英镑的可卡因，被判处5年5个月有期徒刑。