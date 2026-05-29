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AI越用越蠢？｜实验揭外判思考惊人后果 互动10分钟解难表现跌20%

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更新时间：17:56 2026-05-29 HKT
发布时间：17:56 2026-05-29 HKT

人工智能（AI）是许多人工作、学业或日常生活中的好帮手，但最新研究警告可怕后果，实验显示，使用AI辅助工具短短10分钟已可能对大脑带来反效果，一旦失去AI，解决问题的能力大幅下滑。

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千人实验测试依赖AI效应

《纽约邮报》报道，来自卡内基美隆大学、牛津大学、麻省理工学院及加州大学洛杉矶分校的研究团队，针对1222名受试者进行一系列随机对照实验，项目涵盖数学推理与阅读理解。受试者被分为2组，一组全程不使用AI自行作答，另一组则可使用AI辅助约10分钟，最后3道题目则禁止使用AI。

结果显示，使用AI辅助的受试者前半段答题表现确实较佳，但放下AI后解题成功率较从未使用AI的组别低了20%，直接跳过题目不答的机率更是高出整整一倍。

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关键用法：勿直接要答案

研究团队指出，使用AI的方式对解题率下降及跳题率上升有重要影响。AI辅助组有61%受试者会直接要求AI提供答案，其他仅要求AI提示或厘清概念，而获取间接帮助的受试者未出现解题率下降的情况。作者认为，这表明AI并非对所有认知能力都有害，但完全仰赖AI则会降低解决问题的能力。

作者强调：「与AI互动短短10到15分钟，就可能导致独立解决能力与坚持度显著下降，而这两者正是终身学习所需的能力。」「若短暂接触就会带来明显损害，那么长期每天使用AI数月至数年的累积效应恐怕相当严重，且难以逆转。」

秒问秒答令人无须克服挑战

去年一项调查表明，56%美国成人会使用AI工具，其中28%每周至少使用一次。研究人员说明，AI令人习惯「秒问秒答」，剥夺使用者独立克服挑战的机会，进而削弱面对困难时的坚持度，呼吁AI模型开发方向应优先考虑培养长期能力，而非仅完成短期任务。

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