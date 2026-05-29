俄无人机撞罗马尼亚民宅爆炸起火 F-16紧急升空

罗马尼亚国防部今天（5月29日）表示，俄军一架无人机坠落在罗马尼亚境内一栋10层高住宅大楼屋顶并爆炸，引发火灾，造成2人受伤。罗马尼亚两架F-16战机急升空应对。



罗马尼亚表示，俄国无人机至今已28次侵犯北约成员国罗马尼亚领空，今次是俄无人机首度击中罗马尼亚人口稠密区并造成人员受伤。

俄无人机撞罗马尼亚民宅爆炸起火。 路透社

综合外媒报道，事件发生在罗马尼亚东南部城市加拉茨（Galati）。28日至29日晚，俄罗斯锁定靠近罗马尼亚边境的乌克兰平民与基础设施发动攻击，俄军一架无人机击中罗马尼亚住宅大楼屋顶后爆炸，导致大楼起火，现场70人紧急疏散。

已知无人机携带的爆炸物全数引爆，火势已扑灭。加拉茨紧急应变机构表示，一名妇女及其孩子受轻伤送医，另有2人因恐慌发作在现场接受治疗。

俄无人机撞罗马尼亚民宅爆炸起火。 路透社

F-16急升空 授权击落无人机

针对这宗事故，罗马尼亚国防部表示，已紧急出动2架F-16战斗机及1架军用直升机监控俄军攻击动态，并授权飞行员击落任何无人机。边境地区布勒伊拉（Braila）、加拉茨及图尔恰（Tulcea）的居民也同步收到警报，被要求就地寻找掩护。

依据罗马尼亚法律，在和平时期若生命或财产面临威胁，当局有权击落无人机，但目前为止尚未动用此权限。

28次侵犯罗马尼亚领空

罗马尼亚同时是北约（NATO）和欧盟（EU）成员国，与乌克兰共享长达650公里的陆地边界。罗马尼亚国防部指出，俄无人机已有28次侵犯罗马尼亚领空。

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此次事件是无人机首度击中罗马尼亚人口密集地区并造成人员受伤，预计将进一步加剧北约东翼紧张局势。今年4月，加拉茨也曾因无人机事件遭受波及，当时一架无人机损毁电线杆及民宅附属建筑，当局临时疏散附近居民，并把无人机运至偏远地点引爆。

另一事件中，罗马尼亚西北部马拉穆列什县巴塞什提（Basesti）附近发现一架未携带爆裂物的无人机，翼展约3米。当局封锁现场，正调查其来源及出现在此处的原因。