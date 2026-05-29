俄无人机撞罗马尼亚民宅爆炸起火 北约批鲁莽行为

罗马尼亚国防部今天（5月29日）表示，俄军一架无人机坠落在罗马尼亚境内一栋10层高住宅大楼屋顶并爆炸，引发火灾，造成2人受伤。罗马尼亚两架F-16战机急升空应对。



罗马尼亚表示，俄国无人机至今已28次侵犯北约成员国罗马尼亚领空，今次是俄无人机首度击中罗马尼亚人口稠密区并造成人员受伤。

俄无人机撞罗马尼亚民宅爆炸起火。 路透社

综合外媒报道，事件发生在罗马尼亚东南部城市加拉茨（Galati）。28日至29日晚，俄罗斯锁定靠近罗马尼亚边境的乌克兰平民与基础设施发动攻击，俄军一架无人机击中罗马尼亚住宅大楼屋顶后爆炸，导致大楼起火，现场70人紧急疏散。

已知无人机携带的爆炸物全数引爆，火势已扑灭。加拉茨紧急应变机构表示，一名妇女及其孩子受轻伤送医，另有2人因恐慌发作在现场接受治疗。

俄无人机撞罗马尼亚民宅爆炸起火。 路透社

F-16急升空 授权击落无人机

针对这宗事故，罗马尼亚国防部表示，已紧急出动2架F-16战斗机及1架军用直升机监控俄军攻击动态，并授权飞行员击落任何无人机。边境地区布勒伊拉（Braila）、加拉茨及图尔恰（Tulcea）的居民也同步收到警报，被要求就地寻找掩护。

罗马尼亚准将马克西姆（Brigadier Gheorghe Maxim）表示，无人机于当地时间凌晨1时52分进入罗马尼亚领空，飞行了10公里。罗马尼亚军队反应时间只有4分钟，「对于飞行高度低、速度相对缓慢的小型无人机而言，识别、评估、判定空中威胁并做出交战决策的时间有时非常短暂。」

由于法律禁止罗马尼亚「以任何可能侵犯邻国领空的方式进行交战」，并明确指出，罗马尼亚不能部署可能进入乌克兰领空的无人机，因此军方未能及时击落无人机。

28次侵犯罗马尼亚领空

罗马尼亚同时是北约（NATO）和欧盟（EU）成员国，与乌克兰共享长达650公里的陆地边界。罗马尼亚国防部指出，俄无人机已有28次侵犯罗马尼亚领空。

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北约秘书长吕特表示，俄罗斯的鲁莽行为「对我们所有人都是一种威胁」。欧盟委员会主席冯德莱恩则表示，欧盟将「继续加大对莫斯科的压力」。

根据当地媒体报道，罗马尼亚总统尼库索尔·丹表示，政府将驱逐俄罗斯驻东南部城市康斯坦察（Constanta）的领事，并关闭领事馆。法新社称，该俄罗斯领事已被宣布为「不受欢迎的人」。

英国外交大臣顾绮慧（Yvette Cooper）表示，「强烈谴责」俄无人机撞击罗马尼亚住宅楼的事件，斥这种行为「极其危险且鲁莽称」，严重侵犯人权且危及生命安全。