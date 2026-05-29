意大利黑手党｜侦破「最后教父」德纳罗犯罪网络 查获18亿港元资产阻组织复活

意大利黑手党老大、有最后教父之称的德纳罗（Matteo Messina Denaro）2023年落网，数个月后死于癌症，其生前犯罪所得一直是各界关注焦点。意大利调查人员周四宣布，以德纳罗犯罪网络为目标的行动，查获了价值超过2亿欧罗（18.25亿港元）的现金、公司和其他资产。



调查人员在西西里岛公布了行动成果，并公开一段影片，画面中蒙面警察破门、翻越围墙，突袭了一系列被棕榈树环绕的豪华别墅。

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德纳罗逃亡30年，因患上癌症而曝露行踪，2023年在接受治疗后离开诊所时被捕，几个月后就在狱中去世。他在逃亡期间已因多项谋杀罪被判处终身监禁，其中包括1992年几星期内发动2宗炸弹袭击，造成2名反黑手党检察官遇害。

警方表示，他们最新的调查追踪了部分西西里黑手党（Cosa Nostra）的资金流向，调查涉及多个国家，包括西班牙、瑞士及开曼群岛。目前已拘捕3人，查获8间公司，其中包括据称与非法资金有关的房地产公司。

阻止西西里黑手党「复活」

国家反黑手党检察官办公室主任梅利洛（Giovanni Melillo）称此次行动「具有重要的战略意义」，不仅因为追回了现金。梅利洛说：「此次行动旨在阻止一个几年前还存在的犯罪组织重组。查获这笔财富意味着继续瓦解（该犯罪集团），并阻止其重建能够在全球范围内展现西西里黑手党全部威慑力和经济社会影响力的组织结构。」

金融警察表示，行动始于安道尔方面举报一名意大利女子拥有「大量资金」。她嫁给了一个据称与黑手党家族以及德纳罗本人关系密切的毒贩。调查在其他几个国家也发现了线索。

黑手党家族成员妻露馅

警方表示，今次总共有超过150名警员参与了这项全球行动，包括使用无人机和热成像扫描器搜寻隐藏的现金，以及部署IT专家追踪电子钱包和加密货币。