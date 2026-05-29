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Hama Sushi︱怪男疑往回转寿司狂灌洗洁精 恶搞模仿事件恐再现︱有片

即时国际
更新时间：15:00 2026-05-29 HKT
发布时间：15:00 2026-05-29 HKT

日本3年前发生「恶搞寿司郎」事件，当时引发连锁效应出现「模仿犯」。不料日前再有同类事件发生。据日本网络媒体《ピンズバNEWS》近日报道，社媒传出影片，有人在寿司店内，朝输送带上的寿司猛灌疑似洗洁精的不明透明液体，随后又将整碟寿司取走。相关影片引发大量讨论。商家愤怒表示将追究到底。

影响卫生与观感

由于画面太过夸张，一开始有部分网友质疑影片是AI生成，或认为瓶中液体不一定是洗碗精，但更多人认为，即使只是恶作剧，也已经严重影响公共卫生与消费者观感。

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寿司店疑又遭恶搞。话题のメモ帐@X
寿司店疑又遭恶搞。话题のメモ帐@X
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寿司店疑又遭恶搞。话题のメモ帐@X

随后根据店内设备、餐盘样式及调味料配置，有日本网友推测影片拍摄地点或在日本知名连锁回转寿司品牌「滨寿司（はま寿司，Hama Sushi）」的门市。对此，滨寿司官方也证实已掌握相关影片内容，并表示从画面中的设备与餐盘设计判断，「看起来确实是在旗下的门市拍摄」，目前正在追查实际店铺位置。

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Hama：不排除报警

滨寿司强调，此类行为绝对无法容忍，不仅破坏顾客安心用餐的环境，更可能对其他消费者健康造成影响，已将此事视为重大问题处理。官方也透露，未来不排除向警方报案，将以严正态度追究责任。

有网友认为「如果是自己的餐点，自己吃掉就好」，但立刻被其他人反驳，指出即使是自己的餐点，在公共餐厅做出这种行为，也会让其他顾客产生「以后谁还敢安心吃回转寿司」的食品安全恐慌。

事实上，日本近年已多次发生回转寿司恶搞事件。2023年，日本连锁寿司品牌「寿司郎」就曾爆出高中生舔酱油瓶事件，当时引发全国哗然，业者甚至提出高额求偿。

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