以巴冲突︱内塔尼亚胡：命令以军控制加沙走廊7成领土

以色列总理内塔尼亚胡（Netanyahu）周四（5月28日）表示，他已下令以色列军队控制加沙走廊70%的领土，此举公然违反了去年10月生效的加沙地带停火协议。

以总理：先挤压敌人 再处理

法新社报道，以色列电视台在播放了内塔尼亚胡在约旦河西岸发表演说。内塔尼亚胡在会议上说：「我们正在挤压哈马斯。我们现在控制加沙地带60%的领土。」他表示，根据停火协议条款，以军此前控制了加沙地带50%的区域，「我的指示是推进到70%。」

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内塔尼亚胡更补充，以军正从四面八方挤压他们，剩余地区之后再处理。

以色列与哈马斯停火协议第一阶段，已促成哈马斯释放最后一批以色列人质，换取以色列释放被扣押的巴勒斯坦人。而第二阶段的停火协议已陷入停滞数月，其他包括解除哈马斯武装以及以军逐步撤离加沙走廊的计划。事实上，根据以巴停火协议条款，以军应撤退至「黄线」之后，这条「黄线」是哈马斯控制区与以军控制区之间的分界线。

内塔尼亚胡于5月15日宣布，以军已扩大对加沙走廊的控制。