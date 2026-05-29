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伊朗局势︱美副总统：谈判尚未达成协议 但已接近达成

即时国际
更新时间：09:40 2026-05-29 HKT
发布时间：09:39 2026-05-29 HKT

美国副总统万斯（J.D. Vance）在当地时间5月28日（星期四）表示，华盛顿与伊朗尚未就协议达成一致，但双方已接近达成协议。他还补充，美国有能力大幅遏制德黑兰的核计划。

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美国总统特朗普（Donald Trump）不会接受「条件差」的协议。 美联社图片
美国总统特朗普（Donald Trump）不会接受「条件差」的协议。 美联社图片

 

停火再延长60天

根据路透社报道，美国和伊朗周四达成协议，包括延长停火期限60天以及解除对霍尔木兹海峡航运的限制，但仍需总统特朗普批准。美国财长贝森特（Bessent）亦说，双方仍在持续磋商，但特朗普不会接受「条件差」的协议。

本周四的早些时候，美国官员告诉BBC，两国已就一项协议框架达成一致，尚待特朗普和伊朗领导层的批准。但伊朗半官方的塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）报道称，该协议尚未最终敲定或确认。

自4月8日美伊两国首次停火生效以来，特朗普一再表示双方即将达成协议，谈判正在取得进展，但迄今尚未取得实质成果。

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