伊朗局势｜贝森特：特朗普为美伊协议设底线包括交出浓缩铀 美拟制裁伊航空公司

美国财政部于周四（28日）宣布对伊朗的军事石油贸易实施新一轮严厉制裁，与此同时，财长贝森特在白宫记者会上明确表示，美伊能否达成潜在的和平协议，完全取决于总统特朗普的最终态度。他更称，特朗普已为该项协议画下了几条不可逾越的明确红线，其中包括伊朗必须全数交出其浓缩铀。

称特朗普为协议设三红线

周四多家美国媒体引述美国官员消息报道，美伊两国的谈判代表其实已就谅解备忘录的条款基本达成一致，目前正处于等待特朗普最终批准的关键阶段。不过，同时有以色列媒体指，伊朗最高领袖穆杰塔巴仍未批准有关协议，这可能成为特朗普至今未为协议拍板的原因。

贝森特在会上引述白宫立场，指特朗普对潜在的美伊协议设有三条清晰且强硬的红线。美联社

在白宫记者会上，贝森特面对媒体连番追问有关美伊谅解备忘录的详情时，并未有直接正面回应，仅表示双方团队近期确实一直在进行紧密的往来磋商。他反复向媒体强调：「一切都取决于总统想要怎么做。」

贝森特在会上引述白宫立场，指特朗普对潜在的美伊协议设有三条清晰且强硬的红线：伊朗必须交出其所有的浓缩铀；伊朗绝对不能发展任何核武器；霍尔木兹海峡必须保持完全开放。

有记者问及美伊前一日爆发激烈军事冲突后，早前的停火协议是否依然有效。贝森特对此回应称，美方到目前为止在战场上所采取的一切行动，本质上均属于「防御性质」，且未来仍会继续维持这一防御立场。然而，他亦同时向德黑兰发出警告，直言如果特朗普最终认为双方无法达成真正的和平协议，那么美军的「军事行动将会卷土重来」。

拟全方位切断伊朗航空体系 严厉警告阿曼勿助伊收通行费

作为对伊朗经济施压的核心手段之一，贝森特在同日透过社交平台高调发文，宣布美国将采取强硬手段，全面切断伊朗航空公司获取降落地点、补充燃油和售票的渠道，意图将伊朗的航空网络彻底孤立。

挥制裁大棒 本港企业亦入列

此外，美国财政部同日落实新一轮制裁，声称为全面打击伊朗武装部队的石油销售网络，名单涵盖8艘涉嫌向全球市场运送伊朗原油及石油产品的油轮。另外，超过15个实体亦被列入黑名单，当中包括两家香港注册公司「Worth Seen Energy Limited」与「Mehdiyev Trading Co」，以及杜拜的「Symphony Shipping and Maritime Management Inc」。