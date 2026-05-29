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Google员工涉利用机密投注 获利120万美元遭起诉

即时国际
更新时间：08:38 2026-05-29 HKT
发布时间：08:38 2026-05-29 HKT

联邦检察官美国时间周三（27日）起诉一名Google员工涉嫌欺诈，指控其利用内部消息在Polymarket落注，从中获利120万美元。检方指出，在Google担任主任资讯安全工程师（staff information security engineer）的Michele Spagnuolo，利用机密资料进行交易，准确押注歌手「d4vd」将成为2025年Google搜寻量最高的人物。

涉押注歌手d4vd成Google最高搜寻量人物

36岁的Spagnuolo被控洗黑钱、商品欺诈及电汇欺诈等罪名。该份于纽约南区联邦法院提交的起诉书于周三正式解封。据美国媒体ABC报道，Spagnuolo于周三早上在纽约被捕。检方在起诉书中指出：「Spagnuolo拥有存取Google内部数据系统的权限，包括一个特定的Google内部软件工具，让他能够获取机密且未公开的『年度搜寻排行榜』（Year in Search）数据。」

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早于去年12月，部分Polymarket平台的观察者已留意到一个名为「AlphaRaccoon」的用户，指其在「最高搜寻量人物」的合约上进行可疑交易。周三公布的起诉书证实，Spagnuolo正是该帐户的幕后操作者。

起诉书续指，「Google在2025年12月4日前后正式对外公布2025年『年度搜寻排行榜』结果。公布后不久，Spagnuolo的「AlphaRaccoon」帐户便从其与该排行榜相关的投注中，获利约120万美元。」据ABC报道，Spagnuolo周三出庭应讯，他未有作出答辩，并获准以225万美元保释。

Google：已将该员工停职

Google在声明中表示，正配合执法部门的调查工作。该名员工利用所有员工皆可使用的工具存取Google营销资料，但利用此类机密资讯进行投注，严重违反了公司的政策。Google补充指，已将该名员工停职，并将采取适当行动。

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