伊朗局势｜伊朗边谈边打 夜袭美军基地画面曝光 向霍尔木兹海峡4船开火

正当美伊传出达成协议消息之际，中东再传炮火声。继美军日前深夜空袭伊朗南部军事重镇阿巴斯港（Bandar Abbas）后，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）随即采取强烈军事报复，于当地周四（28日）凌晨锁定美军的空军基地发射大批短程固体燃料弹道导弹，展开猛烈反击，相关的袭击画面亦于同日曝光。与此同时，传出革命卫队在霍尔木兹海峡向四艘企图强行通过的船只开火。

美军清晨突袭阿巴斯港 拦截控制站轰飞四无人机

综合路透社及英美传媒引述美国官方消息，美军在天亮前率先发难，动用空中投射物精准打击伊朗南部港口城市阿巴斯港机场附近的军事设施。美方官员透露，是次空袭的目标是当地的一处地面控制站，该设施长期对美军舰艇及霍尔木兹海峡的商业航运构成严重威胁。

美军在行动中成功击落了四架正在海峡附近活动、构成即时威胁的伊朗单向攻击无人机；而突袭发生时，该地面控制站正准备发射第五架无人机，美军的雷霆一击及时瓦解了伊方的攻势。

革命卫队4点50分射弹反击 警告美方若再侵略「后果自负」

面对美军的突袭，伊朗方面毫无退让之意。据《德黑兰时报》、WANA及《伊朗国际》等多家媒体报导，伊朗伊斯兰革命卫队于凌晨4时50分，即时对发动攻击的美国空军基地展开报复性袭击。新公开的二十秒影像详细披露了革命卫队发射短程固体燃料弹道飞弹的过程，画面具震撼力。

革命卫队随后发表严正声明，强调这波反击行动是对敌方的「严厉警告」，美国若未来进一步采取任何侵略行动，伊朗将会发动更强烈的反击，「一切后果由侵略者自行承担」。

伊军向四船开火 疑再击落美无人机

除了直接对美军基地还击，霍尔木兹海峡亦爆发零星冲突。据外电报道，有消息指四艘船只在没有事先知会伊朗当局的情况下，企图强行通过霍尔木兹海峡，随即遭到革命衞队开火拦截。虽然伊朗法尔斯通讯社报导指武装部队仅向南部「特定目标」发射导弹而未有指明对象，但外界预料海峡的冲突正不断激化。

另外，在美伊双方谈判结果未明之际，伊朗南部的布什尔省（Bushehr）周四亦频传巨响。当地媒体引述消息指，防空系统曾紧急启动拦截敌对飞行器，更传出一架美军无人机可能已被伊方防空飞弹击落，惟目前相关消息仍有待美伊官方的进一步确认。中东两大宿敌在谈判桌外大打出手，局势已走向失控边缘。