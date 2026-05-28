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瑞士火车站男子持刀砍3人 当局称「恐怖主义行为」

即时国际
更新时间：22:40 2026-05-28 HKT
发布时间：22:40 2026-05-28 HKT

瑞士温特图尔火车站周四发生持刀行凶案，造成3人受伤。当局拘捕一名31岁的瑞士-土耳其双重国籍男子，称事件是「恐怖袭击」。

事发于当地上午8时半前。地区警察局长韦尔曼表示，疑犯是温特图尔居民，在紧急服务部门接报5分钟后被捕，相信是单独犯案。

瑞士温特图尔火车站男子持刀砍伤3人。 美联社
瑞士温特图尔火车站男子持刀砍伤3人。 美联社

疑犯刺伤三名年龄分别为28岁、43岁和52岁的瑞士男子，前两名伤者下午已出院或即将出院，年纪最大的伤者因大腿受伤接受手术，须留院治疗。

疑犯曾于2015年，因散发伊斯兰国组织（ISIS）的宣传品而引起当局注意。近日，他拨打报案电话发表「语无伦次的言论」，被送往精神病院，获医生认定没有危险性后，周三才刚出院。

苏黎世地区最高安全官员费尔将这次袭击描述为「一宗邪恶的恐怖行为」。他表示，疑犯于瑞士出生，2009年获得瑞士国籍，但过去2年大部分时间似乎都居住在土耳其。

温特图尔位于瑞士东北部，靠近全国最大城市苏黎世，人口约12.3万人。

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