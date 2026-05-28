北海道男大生遭6人虐杀 施暴者火烧阴毛扮英雄嗌「骑士踢」

日本北海道江别市2024年10月发生一宗震惊全日本的集体暴力案件，20岁男大学生长谷知哉遭6人殴打超过2小时后，全裸伏尸在公园。此案近日开审，揭发案情极其恶劣，死者一度惨被点火燃烧头发及阴毛，被告还模仿特摄英雄喊「骑士踢」，并传出一片笑声，令法庭上的人惊愕不已。



根据起诉书，涉案的6名被告分别为：川村叶音（21岁）、八木原亚麻（21岁）、川村男友少年A（当时17岁）、少年A的高中同学泷泽海裕、泷泽的国中同学川口侑斗（当时18岁），以及案发时16岁的川口学弟少年B。6人被控强盗致死等罪名。

川村叶音（网上图片）

案情指出，八木原亚麻是死者的前女友，整宗围殴案件就是源于感情纠纷。死者以准备毕业找工作为由提出分手，八木原亚麻问挚友川村叶音「被分手的话你会怎么办」？川村听后勃然大怒，随即策动众人将死者约出。

为分手出气 施暴抢钱

审讯期间，检察官播放了死者在遭围殴的过程中偷偷以手机录下的音档，还原现场的凄惨情况。音档显示，被告一共进行3轮集体施暴。第二轮施暴的音档中，川口持续逼问被害人，川村在一旁共同出声恐吓，八木原偶尔发表意见，泷泽则不时发出嘲弄，少年A与B随后陆续加入施暴行列。

八木原亚麻（网上图片）

川口翻找死者的钱包，发现只有2000日圆（约100港元）后当场喝斥「2000円？你以为这样够吗」，并强迫死者前往银行提款，同时开列清单要求购买多条香烟。川村一边复诵香烟品项一边记录，川口更逼问金融卡密码，态度蛮横。被害人试图低声反抗，却换来更猛烈的殴打。此时，川村与八木原开车前往便利店买烟，其他人留在现场继续施暴。

烧头发阴毛 边笑边录影

施暴始于2024年10月25日深夜，川村与八木原买完烟，于26日凌晨返回现场后，展开长达约1小时的升级「第三轮施暴」。其间，少年A以「避免留下指纹」为由，强迫死者脱去所有衣物。

法庭播放一段仅供法官观看、不给旁听人员的影片。播放前，检察官特地提醒法官，「画面相当冲击，请先做好心理准备。」影片中，川口点火烧死者的头发与阴毛，还说：「烧起来了，感觉不错。」泷泽在施暴过程中还模仿特摄英雄喊出「骑士踢」，并传出一片笑声，犯行令人发指。

全身失血30%腰椎骨折肾损伤

接连施暴后，川口还逼迫颜面严重肿胀、几乎无法发音的死者跪地道歉，并威胁若在10秒内不出说金融卡密码，就继续让少年A痛打。被害人在极度恐惧下说出密码，泷泽随即抄下，然后6人遗弃全裸的被害人扬长而去。

直至清晨6时许，途人在公园步道上发现双手高举、全裸倒卧的被害人，紧急送医宣告不治。医疗人员确认被害人死于出血性休克，伤势包括外伤性蜘蛛膜下出血、腰椎骨折及肾脏损伤等多处重创，估计失血量达全身血液的20至30%。检察官指出，本案暴行时间超过2小时，手段极为残忍。

行凶之后，被告以死者金融卡提款十余万日圆，分了现金，并用抢来的钱吃了拉面。事后，他们在群组通讯软体上开始互相推卸责任，就谁该负起最大罪责展开争论，最终是八木原最先向警察自首。