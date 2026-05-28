日本栃木县入屋劫杀案｜幕后主脑疑逃往泰国 警发逮捕令跨国追捕

日本栃木县上野川町「暗黑兼职」入屋劫杀案再有进展，警方对一名40余岁，怀疑是幕后主脑的男子发出逮捕令。此人疑由成田机场经中国前往泰国，目前下落不明，日本警方正与海外执法单位合作追捕。

案发于5月14日早上，多人闯入上野川町一户民宅抢劫，刺死女户主并伤及其2名儿子。警方事后拘捕4名涉嫌入屋犯案的高中男生，拘捕一对接头人夫妇——竹前海斗（28岁）及竹前美结（25岁），两人涉嫌网上找人，并提供凶器、借出犯案车辆等。

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警方调查发现，与竹前海斗认识的一名40余岁男子疑是幕后主谋。他在事发数天后已离开日本，根据调查，他从成田空港出发，经中国前往泰国，但目前具体下落不明。

据悉，这名四十多岁的嫌疑人在案发几天后离开了该国。后续调查透过对调查人员的讯问显示，他可能从成田机场经中国前往泰国。然而，此后他的下落仍然不明。

警方目前调查显示，竹前海斗也曾经由韩国前往菲律宾马尼拉。泰国、菲律宾和柬埔寨都曾发现有匿名流动犯罪集团据点，而被捕少年当中已有人认从网上找「暗黑兼职」卷入此案。