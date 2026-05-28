南韩星巴克「坦克日」风波︱员工认促销文案「问AI」 审核高层未睇图就批

南韩星巴克「坦克日」推销活动引发轩然大波，CEO被炒鱿，母公司新世界集团会长亲自鞠躬致歉救火。新世界集团26日公布内部调查结果，员工承认爆发争议的文案是「受到AI建议」，未意识到会令人联想起518光州民主化运动。涉案团队5名员工已被免职。

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事缘南韩星巴克于5月18日，即光州事件46周年当天，以「坦克日」（Tank Day）一词促销一系列坦克保温杯（Tank tumblers），令人联想起当年镇压民运时部署的军用车辆，引起各界挞伐。而这波行销活动经组长、负责人、本部长及代表理事共4层签核，过程中竟无人发现问题，当中有签核人员连设计稿都没有打开来看就放行。

员工拒交手机 公司记录已删

据韩联社报道，新世界集团管理执行副总裁全相镇（音译）26日说明调查经过，称集团从事发隔天的19日起，就对星巴克电商团队全体成员及负责签核的共15名相关人员展开为期一周的深入调查，包括手机与笔记本电脑鉴识分析及交叉讯问，但未能厘清员工是否蓄意为之。

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全相镇坦言，电商团队5名员工中，有3人以保护隐私为由拒绝交出手机，导致数位鉴识工作受阻；加上公司内部通讯软体的对话纪录依政策仅保存7天，最初策划阶段的讯息早已消失，调查只能靠员工口头陈述。

涉案员工在问讯中解释，这次「坦克日（Tank Day）」活动推销一款以水箱（water tank）为设计概念的保温杯，为求配合「包包一放（가방에 쏙）」的宣传标语，向生成式AI工具寻求建议，结果接上下半句「猛敲桌子」。后句引发挞伐，但员工强调并非故意牵扯光州民主化运动。

宣传语句令人想起惨案

「猛敲桌子」这句令人想起南韩1987年学运人士朴钟哲遭酷刑致死案，时任警察厅长姜旼昌谎称办案人员只是「猛敲桌子，然后朴钟哲倒吸一口气就死了」，事后证实朴钟哲是遭受警方水刑时压迫颈部窒息身亡。

全相镇表示，目前调查结果确实找不到员工具政治意图的明确证据，但他坦言「很明显星巴克内部对社会与历史敏感度不足，集团正严肃看待此事」。

集团宣布，5名电商团队成员已全数停职免职，若后续警方调查确认存在故意诋毁518民主运动的意图，将追究民事及刑事责任，目前案件已移交首尔警察厅公共犯罪侦查队进行司法调查。

生意一周暴跌26%

消费者抵制潮直接冲击业绩，根据数据平台IGAWorks旗下Mobile Index统计，事件爆发的5月18日至24日当周，星巴克结帐金额仅约236.9亿韩元（约1.24亿港元），较前一周的321.6亿韩元（约1.68亿港元）暴跌26.3%。全相镇对此表示：「现在不是计较业绩损失的时