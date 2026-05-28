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华盛顿州纸浆厂化学槽爆炸增至11死 强碱溶液污染河川

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更新时间：17:25 2026-05-28 HKT
发布时间：17:25 2026-05-28 HKT

位于美国华盛顿州的日本制纸集团子公司Nippon Dynawave Packaging造纸厂日前发生化学槽「内爆」，截至27日确认2人罹难，另有9人失踪被研判死亡。当局表示已无希望找到更多幸存者，行动已从「搜救」转为「遗体寻回及现场清理复原」。随着死亡人数推测攀升至11人，这起事件恐成为该州现代史上最惨重的工业灾难。

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综合外媒报道，考利茨第二消防局（Cowlitz 2 Fire）局长戈德斯坦（Scott Goldstein）表示，搜救人员已将现场「所有能搜查的区域」找过一遍，但仍无法确定9名失踪人员在厂区内受困的确切位置，「从今天上午开始，我们宣布这宗事件从救援转为复原工作。」

除了确认死亡的2人与推定死亡的9人，事故还造成另外至少8人受伤，其中一些人情况危急。

结束探索行动转为清理复原

朗维尤消防局队长阿莫斯（Matt Amos）也表示，由于现场环境「极度危险」，搜寻行动将以「缓慢、有序且谨慎」的方式推进，所有找回的罹难者要先进行除污处理才移交法医。

华盛顿州长弗格森（Bob Ferguson）27日在记者会上表示：「我们正在做心理准备，这很可能是华盛顿州现代史上最致命的工业悲剧。」

高腐蚀性强碱溶液槽内爆

26日凌晨，位于华盛顿州朗维尤市（Longview）的纸浆厂内，一座容量约90万加仑的化学槽突然内爆，槽内盛载的「白液」（white liquor）大量外泄，估计已有约55至57万加仑溢出，剩余约2.5万加仑持续缓慢渗漏。

「白液」是一种由氢氧化钠与硫化钠混合而成、用于制造纸浆的强碱、高腐蚀性化学溶液，这些化学液体沿排水沟流入哥伦比亚河（Columbia River），水质抽样证实污染，华盛顿州生态局（Department of Ecology）与美国国家环境保护局（EPA）仍在确认污染范围及环境影响程度。

现场出现数十只死鱼，当局呼吁民众远离周边沟渠与堤防，但强调目前未发现朗维尤市4万人口的饮水及空气品质遭受负面影响。

目前事故原因仍不明朗，厂方代表伍德（Brian Wood）表示，公司将「最大限度地配合调查」，「这些都是我们自己的人」。

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