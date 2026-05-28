2024总统选举辩论︱拜登妻忆丈夫灾难级表现 「以为他中风」

美国前第一夫人吉尔拜登（Jill Biden）近日接受哥伦比亚广播公司（CBS）新闻专访，首度坦承丈夫、前总统拜登在2024年总统大选辩论中的失常表现令她惊吓不已，当下甚至以为是中风症状。

拜登在电视辩论会中表现惨不忍睹，被对手特朗普完胜。美联社

吉尔在访问中说道：「我吓坏了，因为在那之前、甚至那之后，我从来没见过乔（拜登）变成那个样子，从来没有」，「我不知道发生了什么事，我看着他心想『天啊，他中风了』，吓得我魂飞魄散。」这段访谈预计31日正式播出，CBS先行释出30秒预告。

辩论全程词不达意震惊全美

回顾2024年6月，当时81岁的拜登在亚特兰大与共和党候选人特朗普进行辩论，全程声音沙哑，多次讲话不顺、长时间停顿，甚至低声含糊不清、语意混乱。

最著名的口误包括在试图攻击特朗普的减税政策时，将「打败大药厂」说成「我们终于打败了医疗保险（Medicare）」，令全美数千万名观众傻眼，也引爆外界对他心智状态的疑虑。

在其中一段发言结束后，特朗普甚至嘲讽他说：「我真的不知道他最后那句话在讲什么，我也不觉得他自己知道。」

当时吉尔大力支持拜登，在辩论结束当晚的造势活动上仍为他打气说：「乔，你表现得太棒了，你回答了每个问题，了解所有事实。」拜登竞选团队也极力淡化影响，坚称他只是状态不佳。

这次辩论表现太差，加上随后在北约峰会上连连失态，拜登在党内面临巨大压力被要求退选。他起初坚持，最终改由副总统贺锦丽（Kamala Harris）任民主党总统候选人，只有短短107天备战，结果败给特朗普。贺锦丽事后在回忆录中，批评拜登执意争取连任是「鲁莽之举」 。

吉尔也将推出新书《东翼的视角》（暂译，View from the East Wing），6月2日起巡回宣传，书中预计将首度揭露她在白宫见证这段时期的经历。