京都男童弃尸案︱37岁继父今被检察厅依杀人2罪起诉

日本京都府南丹市早前揭发一宗轰动全国的命案。11岁男童安达结希遭37岁继父安达优季杀害弃尸。京都地方检察厅今日（28日），正式以杀人及遗弃尸体罪，起诉安达优季。



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起诉书指出，安达优季于今年3月23日，在京都府南丹市一处停车场附近的公厕内，用双手勒毙11岁的继子。



案发后，被告将继子遗体抬上私家车，先后载往南丹市一处山林、道路中央安全岛以及一处茂密草地转移藏匿。3月29日，他又将遗体运往山林中弃置。直到4月13日，遗体才被发现。

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被告最初按遗弃尸体罪被警方逮捕，侦讯时他承认犯案。调查人员称，凶手表示，因死者不认他是亲生父亲，愤怒下起杀机。关于尸体被转移一事，他表示这「并非事先决定的」，转移是为了避免有人找到尸体。