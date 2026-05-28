以巴冲突︱哈马斯武装派系新领袖遭以色列击杀 被任命不足两周

即使以巴停火协议「生效」，但以色列今天指出，已于加沙（Gaza）击毙哈玛斯（Hamas）武装派系新领袖奥德（Mohammed Odeh）。本月较早，以色列才刚击毙其前任领袖。



法新社报道，自哈玛斯2023年10月发动攻击以来，以色列持续系统性锁定哈马斯在加沙及区域各地的领导高层。

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奥德是加沙战争爆发以来，以色列声称击毙哈玛斯旗下武装团体Ezzedine Al-Qassam Brigades第4位领袖。



以色列军方与国家安全局（Shin Bet）在联合声明中表示，奥德昨天身亡，并称他是在5月15日哈达德（Ezzedine Al-Haddad）遭击毙后，被任命为Ezzedine Al-Qassam Brigades的领导人。



哈玛斯武装派系在声明中证实奥德为参谋长，并表示他昨晚死于以色列空袭行动。奥德长期担任哈玛斯情报部门主管，也是这个组织在加沙走廊中仍存活的最高层人物之一。



以色列国防部长卡兹（Israel Katz）重申，以色列的目标是终结哈玛斯对巴勒斯坦领土的统治，并暗示推动加沙居民被迫迁移的计划。