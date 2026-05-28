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伊朗局势︱革命卫队：战争重启可能性「低」

即时国际
更新时间：09:12 2026-05-28 HKT
发布时间：09:12 2026-05-28 HKT

伊朗伊斯兰革命卫队海军政治部副主任阿克巴尔扎德昨日称，与美国重新发生战争的可能性「低」。他说：「由于敌人软弱，战争的可能性低。」但他同时警告，武装力量已「装满弹匣」做好准备。

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隶属伊朗司法部的「平衡」通讯社昨日披露一份有关伊朗与美国谅解备忘录框架的「初步非正式文件」，内容包括美国承诺解除针对伊朗的海上封锁，并撤出部署在伊朗周边区域的部分军事力量。

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作为交换，伊朗将于一个月内逐步把霍尔木兹海峡商业船只通行量恢复至局势升级前水平。美总统特朗普周三召开全体内阁会议，讨论伊朗问题。在加沙，以色列对加沙城一栋居民楼发动空袭，杀死哈马斯军新任事领导人奥达及其妻子、两个儿子。

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