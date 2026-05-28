关税战2.0︱商务部透露谈判进展 「双方经贸团队将商定具体安排并尽快实施」
更新时间：15:40 2026-05-28 HKT
发布时间：15:40 2026-05-28 HKT
发布时间：15:40 2026-05-28 HKT
对于中美两国就关税议题的谈判进展，商务部新闻发言人何亚东今日（28日）表示，关税一直是中美经贸关系中的关键问题之一。在两国元首战略引领下，中美经贸团队围绕关税问题深入沟通，就有关双边关税做出安排。
何亚东强调，希望美方信守承诺，为双方拓展经贸合作创造积极条件。同时，双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排，规模各为300亿美元或更多。双方经贸团队将保持密切沟通，商定具体安排并尽快推动实施。
美国贸易代表格里尔（Jamieson Greer）周二称，政府将征询民众意见，以决定哪些中国商品可适用较低关税。华府与北京已同意成立「贸易委员会」，初步将对约300亿美元（2350亿港元）的非战略性商品，评估双方可降低或取消哪些关税。
葛里尔说，相关公告将于近期内发布，以征求业界的意见。他还说，美国对中国商品的关税很可能长期高于其他国家。
最Hit
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
2026-05-27 13:36 HKT
法拉利首款电动车引群嘲 市值蒸发392亿
7小时前
珍惜生命｜将军澳男住客飞堕天井 当场气绝
9小时前