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三星工会通过薪资协议 记忆晶片员工人均年花红达313万

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更新时间：08:41 2026-05-28 HKT
发布时间：08:41 2026-05-28 HKT

南韩三星电子工会昨日投票通过与资方达成的里程碑式薪资协议，记忆体晶片业务员工成最大赢家。根据协议，三星将半导体业务营业利润的10.5%拨作特别奖金。在人工智能(AI)带动高频宽记忆体需求下，已成三星盈利核心的记忆晶片业务的员工预计今年人均花红约313万港元。相比之下，代工及逻辑晶片设计部门，以及手机、电视部门等员工分红少一大截。这场围绕花红分配的激烈争议，加剧了员工之间的对立。

三星电子劳资双方上周三在南韩劳动部长最后一刻的调解下，达成初步薪资协议，避免了原定为期18天、可能冲击全球晶片供应并拖累南韩经济的一场大罢工行动。

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三星员工随后于上周五对这项协议展开投票，到昨日早上投票结束，参与投票的6万2616名员工中，近74%支持这项协议。根据协议，三星电子7.8万名半导体员工将获得公司半导体营业利润的10.5%。按照KB证券公司的预测，这将形成一个超过34万亿韩圜的奖金池。除此之外，员工还将通过现有奖金计划获得占营业利润1.5%的奖金。

近74%员工支持协议

这次分红的最大赢家是记忆体晶片部门。因AI浪潮带动的高频宽记忆体(HBM)需求爆发，三星记忆晶片部门2.8万名员工人均预计今年可得花红约6亿韩圜（约313万港元）。相较之下，持续亏损的代工及逻辑晶片设计部门人均花红约为1.5亿至2亿韩圜；而负责手机与电视业务的设备体验（DX） 部门员工花红则仅为600万韩圜(3.1万港元)。巨大的部门差距折射出记忆晶片业务的强劲势头。

相关新闻：三星罢工︱三星劳资突达临时协议 暂避过大罢工

然而，三星电子因AI晶片业务绩效奖金问题，已陷入了长达5个月的内部争议，激化了员工之间对立。绩效奖金的差距带来的阶级分化阴影也越发明显。

奖金分配引发员工家属不满

英国《金融时报》引述知情人士报道，三星电子设备体验部门正面对中国竞争对手压力，盈利能力持续转弱。与此同时，DX部门采购晶片的成本上升，却让三星半导体部门受惠，令DX部门处境更为尴尬。

三星奖金分配差距也引发员工家属不满。近日，南韩东滩地区的主妇网上讨论区中便有不少人抱怨，有人留言说：「丈夫在DX部门同样天天加班，为何绩效奖金竟与记忆体业务部相差近百倍？」职场社交平台中，也有人发文称：「同一间大学、同一个实验室毕业，还同期入职，但仅仅因为业务部分配这个『运气』，年薪差距就达到数亿韩圜，连群聊气氛都变得尴尬。」

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