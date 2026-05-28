拜登起诉司法部 阻公开「记忆迟缓」机密案录音 轰特朗普政府「政治清算」

前美国总统拜登于当地时间5月26日正式向华盛顿联邦法院提起诉讼，状告美国司法部，强烈要求法官介入并颁下禁令，阻止当局对外公布与他相关的访谈录音及文字记录。这批关键资料源自特别检察官此前针对拜登处理机密文件案的调查，若无司法干预，现任总统特朗普治下的司法部计划于6月15日将其公诸于世。

不满居家私人谈话遭强行公开 质疑司法部突变更立场

是次涉案的核心资料，为2016至2017年间拜登卸任副总统后，在其私人家中与撰写回忆录的代笔作家之间的访谈记录。拜登的法律团队在诉状中严正指出，这些私人居家谈话内容受到公民隐私权的宪法保护，司法部强行将其公开，完全属于无端侵权行为。

特别检察官罗伯许在报告中直指拜登存在「记忆迟缓、细节辨识困难」等问题，一度对其竞选连任造成沉重的政治打击。路透社

拜登起诉司法部，阻止公开那段他被指「记忆迟缓」的机密案录音，质疑特朗普政府对他「政治清算」。美联社

拜登状告美国司法部，强烈要求法官介入并颁下禁令，阻止当局对外公布与他相关的访谈录音及文字记录。路透社

律师团队更将矛头直指现任特朗普政府。诉状提到，司法部此前一直主张这批私人资料无需对外公开，惟特朗普今年年初上台后，司法部却突然「变脸」变更立场，决定全面公开。拜登方认为，现届政府在缺乏任何合理解释的情况下推翻前案，此举背后的动机极具争议，外界亦质疑这是特朗普对政治对手展开的「政治清算」。

特检曾指拜登「记忆迟缓」 文字纪录曾引爆两党权斗

拜登在总统任内卷入私藏机密文件风波，时任特别检察官罗伯许（Robert Hur）随即展开深入调查，并在搜证过程中取得上述的居家访谈录音。虽然该项调查已于2023年完成，报告亦指没有足够证据指控拜登失职或构成刑事犯罪，但报告中却直指拜登存在「记忆迟缓、细节辨识困难」等问题，一度对其竞选连任造成沉重的政治打击。

事实上，这已非拜登首次出手阻止录音曝光。拜登过去亦曾动用总统行政特权，极力阻止公开他本人与特别检察官罗伯许长达5小时的直接访谈录音。直至2024年，该访谈的文字纪录被强制公开，内容显示拜登对涉密文件的细节记忆确实相当模糊。当时由共和党把持的众议院，更曾因不满时任司法部长加兰（Merrick Garland）拒绝交出原版访谈录音，投票表决对加兰提出刑事藐视国会起诉，引发两党激烈的制度权斗。

随着6月中旬的公开期限逼近，美国两党再次就此案针锋相对。共和党人长期抨击司法部对拜登过度包容、大搞保护伞，指控其与特朗普同样面对机密文件案时却遭遇「抄家」起诉的待遇，存在赤裸裸的双重标准；民主党人则坚决反驳，强调拜登在调查过程中全程配合，与特朗普当年涉嫌藏匿、甚至拒不归还涉密文件的涉嫌阻碍司法公正行为，有着本质上的区别。

对于拜登是次的突发入禀，美国司法部目前表示不予置评，未有作出任何官方回应。