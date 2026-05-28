伊朗局势｜美军轰伊朗南部军事重镇 伊斯兰革命卫队报复袭美军基地

美国总统特朗普扬言不容许伊朗控制霍尔木兹海峡后，美军随即传出在军事层面采取行动。伊朗南部重要港口城市及海军基地阿巴斯港（Bandar Abbas），于当地周四（28日）凌晨时分突然传出连串惊天爆炸巨响。英美主流媒体随后引述不具名的美国官员证实，美军已对当地的伊朗军事设施发动了新一轮精准空袭，旨在「清除对美军及国际航道安全构成严重威胁的军事据点」。



伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部，周四发表声明称，随后伊斯兰革命卫队对发动袭击的美军空军基地进行打击。



特朗普才扬言「不守规矩就炸飞」

据外媒报道及当地的社交网络流传消息，阿巴斯港的居民在深夜时分被多下沉重的爆炸声惊醒，现场火光冲天。阿巴斯港作为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）海军的核心基地，长期驻扎大量新型快艇及导弹发射装置，并扼守着全球石油运输命脉霍尔木兹海峡的咽喉要道。

美国总统特朗普扬言不容许伊朗控制霍尔木兹海峡后，美军随即传出在军事层面采取行动。美联社

多名美国官员向传媒证实了这次深夜突袭，明确指出美军是次打击的目标，正是那些对霍尔木兹海峡内航行的美军舰艇及商船「构成即时与潜在威胁」的伊朗前线军事设施。虽然伊朗当地的防空系统在袭击发生时紧急启动并试图进行拦截，但初步消息显示，美军的精准打击已成功摧毁了多个预定目标。

这场毫无预警的深夜空袭，与特朗普早前的强硬表态遥相呼应。就在数小时前，特朗普才在白宫内阁会议上高调宣示，霍尔木兹海峡属于国际水域，绝不容许伊朗或任何国家直接或共同控制。他当时警告海湾国家阿曼，若不守规则「就会被炸飞」，并强调美方绝不会在制裁问题上对德黑兰做出任何让步。