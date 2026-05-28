Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜美军再轰伊朗南部军事重镇 阿巴斯港凌晨频传巨响

即时国际
更新时间：08:00 2026-05-28 HKT
发布时间：08:00 2026-05-28 HKT

美国总统特朗普扬言不容许伊朗控制霍尔木兹海峡后，美军随即传出在军事层面采取行动。伊朗南部重要港口城市及海军基地阿巴斯港（Bandar Abbas），于当地周四（28日）凌晨时分突然传出连串惊天爆炸巨响。英美主流媒体随后引述不具名的美国官员证实，美军已对当地的伊朗军事设施发动了新一轮精准空袭，旨在「清除对美军及国际航道安全构成严重威胁的军事据点」。

特朗普才扬言「不守规矩就炸飞」 

据外媒报道及当地的社交网络流传消息，阿巴斯港的居民在深夜时分被多下沉重的爆炸声惊醒，现场火光冲天。阿巴斯港作为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）海军的核心基地，长期驻扎大量新型快艇及导弹发射装置，并扼守着全球石油运输命脉霍尔木兹海峡的咽喉要道。

美国总统特朗普扬言不容许伊朗控制霍尔木兹海峡后，美军随即传出在军事层面采取行动。美联社
美国总统特朗普扬言不容许伊朗控制霍尔木兹海峡后，美军随即传出在军事层面采取行动。美联社

多名美国官员向传媒证实了这次深夜突袭，明确指出美军是次打击的目标，正是那些对霍尔木兹海峡内航行的美军舰艇及商船「构成即时与潜在威胁」的伊朗前线军事设施。虽然伊朗当地的防空系统在袭击发生时紧急启动并试图进行拦截，但初步消息显示，美军的精准打击已成功摧毁了多个预定目标。

这场毫无预警的深夜空袭，与特朗普早前的强硬表态遥相呼应。就在数小时前，特朗普才在白宫内阁会议上高调宣示，霍尔木兹海峡属于国际水域，绝不容许伊朗或任何国家直接或共同控制。他当时警告海湾国家阿曼，若不守规则「就会被炸飞」，并强调美方绝不会在制裁问题上对德黑兰做出任何让步。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
饮食
13小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
11小时前
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
影视圈
10小时前
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
影视圈
13小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
19小时前
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
23小时前
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
19小时前
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
01:00
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
2026-05-27 09:00 HKT
被追问案件是否已经完结时，郑中基语气无奈地直接回应：「未呀！」
01:14
郑中基离婚官司拖足一年仍未达共识 老爷郑东汉呻被拖落水 余思敏见记者即闪丨独家
影视圈
15小时前
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
影视圈
12小时前