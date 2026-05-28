伊朗局势｜特朗普：拒德黑兰控制霍尔木兹海峡 反对由中俄接收浓缩铀

美国同伊朗的和平谈判仍在拉锯。美国总统特朗普于当地时间周三（27日）在白宫内阁会议及会后发表一系列强硬言论，指如果由中俄接收伊朗高浓缩铀，他会感到不安，又强烈反对伊朗与阿曼共同控制战略要道霍尔木兹海峡。特朗普甚至公开发出战争威胁，扬言海湾盟友阿曼若不守规矩，将会被美军「炸飞」。

警告盟友阿曼不守规矩会被「炸飞」

针对有报道指伊朗当局向阿曼提议合作，试图对位于两国之间的霍尔木兹海峡实施海上交通管控，并建立一种共同收费机制，特朗普在内阁会议后对记者发表看法时展现出寸步不让的鹰派姿态。他斩截铁截地表示：「没人能够控制海峡。海峡将会对所有人开放，这也是我们与伊朗谈判的一部分。」

美国总统特朗普于当地时间周三（27日）在白宫内阁会议及会后发表一系列强硬言论，指如果由中俄接收伊朗高浓缩铀，他会感到不安。美联社

特朗普又强烈反对伊朗与阿曼共同控制战略要道霍尔木兹海峡。美联社

特朗普强调，霍尔木兹海峡属于国际水域，不归任何特定国家管辖，美方将会对海峡秩序进行监管。与此同时，他更向海湾盟友阿曼发出严厉警告，指阿曼必须像其他国家一样遵守规则，否则将面临美军的毁灭性打击。特朗普直言：「如果他们不守规矩，我们就只能把他们炸飞。他们很清楚这一点，所以会安分守己，不会有事的。」

拒绝中俄充当第三方 斩断伊朗浓缩铀「安全出路」

除了海峡控制权，核库存的去留亦是美伊谈判中无法绕过的重中之重。核能分析师指出，外界原本预期中俄可能仿效2015年奥巴马执政时期的做法，再次充当可以接受的「第三方」，负责接收并运走伊朗境内可用于制造核武的高浓缩铀，以此作为结束战争的潜在协议。

然而，特朗普在周三彻底关闭了这一可能性。他明确向媒体表示，他强烈反对由俄罗斯或中国回收并接管伊朗的高浓缩铀库存，更直言：「那样会让我感到不安。」

坚拒放松制裁 扬言不排除「回去完成战争」

特朗普更全面打破了市场对于两国即将取得突破并减免制裁的乐观预期。他说，伊朗即使同意放弃高浓缩铀，也绝不可能换取美国解除制裁，「我们绝不是在谈论会放松制裁、释放资金之类的事情，完全没有这回事。」

目前，德黑兰方面坚持要求将黎巴嫩的和平纳入整体协议中。尽管在以色列与真主党冲突激化、黎南战况全面升级之际，黎以双方代表团已赴美谈判。