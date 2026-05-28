Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜特朗普：拒德黑兰控制霍尔木兹海峡 反对由中俄接收浓缩铀

即时国际
更新时间：06:22 2026-05-28 HKT
发布时间：06:22 2026-05-28 HKT

美国同伊朗的和平谈判仍在拉锯。美国总统特朗普于当地时间周三（27日）在白宫内阁会议及会后发表一系列强硬言论，指如果由中俄接收伊朗高浓缩铀，他会感到不安，又强烈反对伊朗与阿曼共同控制战略要道霍尔木兹海峡。特朗普甚至公开发出战争威胁，扬言海湾盟友阿曼若不守规矩，将会被美军「炸飞」。

警告盟友阿曼不守规矩会被「炸飞」

针对有报道指伊朗当局向阿曼提议合作，试图对位于两国之间的霍尔木兹海峡实施海上交通管控，并建立一种共同收费机制，特朗普在内阁会议后对记者发表看法时展现出寸步不让的鹰派姿态。他斩截铁截地表示：「没人能够控制海峡。海峡将会对所有人开放，这也是我们与伊朗谈判的一部分。」

美国总统特朗普于当地时间周三（27日）在白宫内阁会议及会后发表一系列强硬言论，指如果由中俄接收伊朗高浓缩铀，他会感到不安。美联社
美国总统特朗普于当地时间周三（27日）在白宫内阁会议及会后发表一系列强硬言论，指如果由中俄接收伊朗高浓缩铀，他会感到不安。美联社
特朗普又强烈反对伊朗与阿曼共同控制战略要道霍尔木兹海峡。美联社
特朗普又强烈反对伊朗与阿曼共同控制战略要道霍尔木兹海峡。美联社

特朗普强调，霍尔木兹海峡属于国际水域，不归任何特定国家管辖，美方将会对海峡秩序进行监管。与此同时，他更向海湾盟友阿曼发出严厉警告，指阿曼必须像其他国家一样遵守规则，否则将面临美军的毁灭性打击。特朗普直言：「如果他们不守规矩，我们就只能把他们炸飞。他们很清楚这一点，所以会安分守己，不会有事的。」

拒绝中俄充当第三方 斩断伊朗浓缩铀「安全出路」

除了海峡控制权，核库存的去留亦是美伊谈判中无法绕过的重中之重。核能分析师指出，外界原本预期中俄可能仿效2015年奥巴马执政时期的做法，再次充当可以接受的「第三方」，负责接收并运走伊朗境内可用于制造核武的高浓缩铀，以此作为结束战争的潜在协议。

然而，特朗普在周三彻底关闭了这一可能性。他明确向媒体表示，他强烈反对由俄罗斯或中国回收并接管伊朗的高浓缩铀库存，更直言：「那样会让我感到不安。」

坚拒放松制裁 扬言不排除「回去完成战争」

特朗普更全面打破了市场对于两国即将取得突破并减免制裁的乐观预期。他说，伊朗即使同意放弃高浓缩铀，也绝不可能换取美国解除制裁，「我们绝不是在谈论会放松制裁、释放资金之类的事情，完全没有这回事。」

目前，德黑兰方面坚持要求将黎巴嫩的和平纳入整体协议中。尽管在以色列与真主党冲突激化、黎南战况全面升级之际，黎以双方代表团已赴美谈判。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
饮食
12小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
9小时前
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
影视圈
8小时前
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
影视圈
12小时前
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
18小时前
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
21小时前
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
01:00
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
22小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
17小时前
被追问案件是否已经完结时，郑中基语气无奈地直接回应：「未呀！」
01:14
郑中基离婚官司拖足一年仍未达共识 老爷郑东汉呻被拖落水 余思敏见记者即闪丨独家
影视圈
13小时前
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
影视圈
11小时前