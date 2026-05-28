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有片｜美衞生部长小罗拔甘迺迪徒手捉蛇片疯传 疑违当局警告惹抨击

即时国际
更新时间：01:17 2026-05-28 HKT
发布时间：01:17 2026-05-28 HKT

美国卫生部长小罗拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）再度传出让人目瞪口呆的奇闻。近日网上疯传一段影片，小罗拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在佛罗里达州度假期间，竟然在未穿鞋子、仅穿袜子的情况下，徒手生擒两条野生蛇。由于当地野生动物官员不久前才严厉警告民众要「远离蛇类」，这位卫生部长的「逆道而行」随即引来外媒关注与网民热烈讨论。

仅穿袜子蹲下与蛇肉搏 镜头前淡定任咬

小罗拔甘迺迪亲自在社交网站上传这段影片。他透露，事发地点位于另一名华府高官、现任医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）负责人奥兹医生（Dr. Mehmet Oz）位于佛罗里达州的海滨别墅内。当时这两条「黑游蛇」（Black Racers）闯入别墅，他于是亲自动手充当捕蛇专家将其移除，更笑言妻子切赖尔（Cheryl Hines）为此欢呼雀跃。

影片中所见，贵为卫生部长的小罗拔甘迺迪身穿斯文衬衫，脚下却仅著一双袜子、连鞋都没有穿。他赤手空拳走近两条在硬地上盘踞的蛇子，随后蹲下身子果断出手抓捕。两条黑游蛇随即激烈反抗并不断蠕动，现场登时险象环生。背景音乐中更传出一名女士惊慌的尖叫声：「放了牠们吧！我的天呀，罗伯特，拜托！」

然而，小罗拔甘迺迪并未罢手，最终成功将两条蛇死死捏在手中。随后他更一脸得意地对著镜头高举战利品，即使其中一条蛇似乎被激怒、几度试图回头狂咬他，他依然面带微笑、显得毫不在乎。

再被翻「割尸」怪癖旧帐

英国广播公司（BBC）报道指，佛罗里达州鱼类和野生动物保护委员会（FWC）最近才因应春季来临、蛇类活动频繁，向公众发出安全警告，呼吁市民切勿走近或试图捕捉野生蛇类。机构官方指南更明确指出：「千万不要去捡牠——即使是无毒蛇，也能咬人一口。」身为国家卫生部门最高首长，小罗拔甘迺迪的举动无疑与官方防疫与安全建议背道而驰。

这已非这位甘迺迪家族成员首次因其特异的「动物爱好」引发争议。「捉蛇」影片在网上引起热议后，外媒随即翻出他的「吓人」旧闻，包括今年4月他在国会接受质询时，被议员当场质问有关他曾在一只浣熊遭车撞死后，「割掉其阴茎作日后研究」的惊悚报道；而两年前，他也曾因涉嫌用电锯斩下一头搁浅鲸鱼的头颅、并将其绑在车顶上载回家，而遭到环保团体及舆论猛烈抨击。

此外，小罗拔甘迺迪曾承认，在2014年将一只撞死的熊尸偷偷弃置在纽约中央公园，试图搞一场恶作剧，令美国当局一度困惑多年。支持者认为这展现了他对自然的热爱，但反对者则认为其种种离奇行径令人匪夷所思。

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