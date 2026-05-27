Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱美伊初步非正式协议内容披露 霍尔木兹海峡商船一个月内恢复通行

即时国际
更新时间：21:51 2026-05-27 HKT
发布时间：21:51 2026-05-27 HKT

新华社报道，据隶属于伊朗司法部的「平衡」通讯社周三（27日）报道，一份有关伊朗与美国谅解备忘录框架的「初步非正式文件」被披露，内容涉及霍尔木兹海峡、地区军事部署及未来协议安排等问题。

根据文件，美国承诺解除针对伊朗的「海上封锁」，并撤出部署在伊朗周边区域的部分军事力量。作为交换，伊朗将于一个月内逐步把霍尔木兹海峡商业船只通行量恢复至局势升级前水平，但不包括军事船只。船只通行的管理和航线安排，将由伊朗与阿曼共同协调。

文件显示，如果伊美能在60天内达成最终协议，相关内容可能以具有约束力的联合国安理会决议形式获得确认。

报道称，伊朗方面强调，在完成「切实可验证」的核查之前，伊方不会采取任何实际行动。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
01:49
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
社会
9小时前
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
01:00
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
13小时前
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
8小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
8小时前
住公屋「请姐姐」等于富户？网民公审促交还单位 基层居民心酸反击：穷先要请｜Juicy叮
住公屋「请姐姐」等于富户？网民公审促交还单位 基层居民心酸反击：穷先要请｜Juicy叮
时事热话
6小时前
73岁卢伟国再婚 10月迎娶90后粤剧演员余仲欣 准外父余伯乐：我无问题｜Kelly Online
73岁卢伟国再婚 10月迎娶90后粤剧演员余仲欣 准外父余伯乐：我无问题｜Kelly Online
政情
9小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
暑假游学新玩法！生态探索×国际足球营 培养小朋友解难能力
教育资讯
7小时前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
2026-05-26 18:05 HKT
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT