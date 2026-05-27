华府再控加州大学存「反犹太主义」 要求退拨款接受外部监督

美国司法部周二（26日）对加州大学提出诉讼，称加州大学洛杉矶分校（UCLA）必须为校内的「反犹太主义」承担责任，这是特朗普政府今年第二次以相同理由起诉加州大学。

校方：多项对策打击「反犹」

特朗普政府正式指控加州大学洛杉矶分校（UCLA），未能履行保护犹太裔及以色列学生的法律责任，使其在校园内屡遭歧视与骚扰。政府指出，校方对「反犹主义」的纵容，在2024年4月达到高峰，校园安全与公平的受教育权遭到严重侵蚀。 美国政府要求法院强制加州大学洛杉矶分校，偿还过去两年多来所获得的联邦拨款，金额恐达数亿美元，同时限制该校取得新联邦合约，并须接受外部监督。

加州大学洛杉矶分校校长弗伦克当天发表声明，反驳这项指控，并表示学校已经采取许多具体行动来打击「反犹太主义」。 今年2月，特朗普政府就曾以加州大学洛杉矶分校长期无视「反犹太主义」为由，对加州大学提起诉讼。

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此前，特朗普政府在2025年8月施压加州大学洛杉矶分校缴纳10亿美元（约78亿港元）罚款，以和解联邦政府对该校所谓「反犹太主义」的指控，并设立一个1亿7200万美元（约13.5亿港元）的赔偿基金，补偿受影响的犹太学生等。

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加州大学系统共辖10所分校，其中包含洛杉矶分校，是美国最顶尖的公立大学系统之一。有美国媒体指出，联邦政府此次再次起诉加州大学，标志著特朗普政府对这个知名公立研究型大学系统的施压行动，已进一步升级。