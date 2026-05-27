Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

华府再控加州大学存「反犹太主义」 要求退拨款接受外部监督

即时国际
更新时间：16:20 2026-05-27 HKT
发布时间：16:20 2026-05-27 HKT

美国司法部周二（26日）对加州大学提出诉讼，称加州大学洛杉矶分校（UCLA）必须为校内的「反犹太主义」承担责任，这是特朗普政府今年第二次以相同理由起诉加州大学。

校方：多项对策打击「反犹」

特朗普政府正式指控加州大学洛杉矶分校（UCLA），未能履行保护犹太裔及以色列学生的法律责任，使其在校园内屡遭歧视与骚扰。政府指出，校方对「反犹主义」的纵容，在2024年4月达到高峰，校园安全与公平的受教育权遭到严重侵蚀。 美国政府要求法院强制加州大学洛杉矶分校，偿还过去两年多来所获得的联邦拨款，金额恐达数亿美元，同时限制该校取得新联邦合约，并须接受外部监督。

加州大学洛杉矶分校校长弗伦克当天发表声明，反驳这项指控，并表示学校已经采取许多具体行动来打击「反犹太主义」。 今年2月，特朗普政府就曾以加州大学洛杉矶分校长期无视「反犹太主义」为由，对加州大学提起诉讼。

相关新闻： 特朗普政府起诉哈佛大学 指控容忍反犹追讨数十亿美元拨款

此前，特朗普政府在2025年8月施压加州大学洛杉矶分校缴纳10亿美元（约78亿港元）罚款，以和解联邦政府对该校所谓「反犹太主义」的指控，并设立一个1亿7200万美元（约13.5亿港元）的赔偿基金，补偿受影响的犹太学生等。

相关新闻： 指UCLA纵容反犹主义 美政府冻结46亿资助

加州大学系统共辖10所分校，其中包含洛杉矶分校，是美国最顶尖的公立大学系统之一。有美国媒体指出，联邦政府此次再次起诉加州大学，标志著特朗普政府对这个知名公立研究型大学系统的施压行动，已进一步升级。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
01:00
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
8小时前
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
01:49
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
社会
4小时前
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
7小时前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
23小时前
暑假游学新玩法！生态探索×国际足球营 培养小朋友解难能力
教育资讯
3小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
4小时前