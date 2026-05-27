Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北朝测AI制导战术导弹 金正恩望加快发展力争「无人能敌」

即时国际
更新时间：10:21 2026-05-27 HKT
发布时间：10:19 2026-05-27 HKT

北韩朝中社报道，领袖金正恩5月26日视察轻型多用途导弹发射系统，以及多管战术巡航导弹测试，其中包括一枚可携带核弹头的巡航导弹。

巡航导弹覆盖首尔

此次试射分析和评估了战术弹道导弹的特殊任务弹头威力、延长射程的240毫米操纵火箭炮弹超精确自行制导导航系统的可靠性、战术巡航导弹的人工智能（AI）制导命中准确性。

相关新闻：北韩试射多枚弹道导弹 4月以来第四次

北韩进行武器系统试射。 朝中社/美联社
北韩进行武器系统试射。 朝中社/美联社

 

据报道，战术弹道导弹结合超精确自行导航系统和地貌对比导航系统，并采用AI末端制导功能，通过滑翔及推进复合的飞行方式对100公里界限距离目标可实施超精确打击。若北韩报道内容属实，射程为100公里的巡航导弹武器系统若被列装于韩朝军事分界线朝方一侧，包括首尔在内的南韩首都圈大部分地区将暴露在其射程范围内。

朝中社报道称，金正恩对这项试验表示满意，尤其对计划部署在南北韩边境附近一线远程炮兵部队的巡航飞弹系统的性能表示满意。他要求加速推进炮兵部队的现代化和强化，力争「无人能敌」。

北韩进行武器系统试射。 朝中社/美联社
北韩进行武器系统试射。 朝中社/美联社

相关新闻：北韩试射5枚战术弹道导弹 金正恩到场监督 指可满足作战需求

北韩同日发射两款武器

南韩联合参谋本部5月26日表示，当天下午1时许，北韩从平安北道定州市一带向朝鲜半岛西部海域发射多枚武器，其中包括近程弹道导弹；朝方同时还发射多枚火箭弹。南韩更称，北韩同一时间发射两种不同型号的武器，实属罕见。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
22小时前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
17小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
18小时前
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
旅游
19小时前
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光 孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦 揸机与粉丝自拍展绅士风度
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
2小时前
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
影视圈
19小时前
罗兰两个月前再跌伤身体状况响警号 行动缓慢需工人搀扶 亲解离巢真相：有嘢做都唔想退休
02:29
罗兰两个月前再跌伤身体状况响警号 行动缓慢需工人搀扶 亲解离巢真相：有嘢做都唔想退休
影视圈
13小时前
05:23
星岛申诉王 | 殡仪经纪称被报梦「床边指点拣灵堂」 家属斥连串谎言：连姓氏岁数都写错
申诉热话
3小时前
夏天香蕉放室温容易坏！专家教5步保鲜秘诀 保存1个月不软烂发黑
夏天香蕉放室温容易坏！专家教5步保鲜秘诀 保存1个月不软烂发黑
食用安全
4小时前
星岛申诉王｜床具连锁店商场搞活动疑聘黑工 直击入境处「放蛇」即场拘4人
申诉热话
16小时前