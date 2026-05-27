伊朗局势︱美再空袭伊朗 锁定导弹阵地布雷艇

在市场乐观期待美国与伊朗谈妥协议重启霍尔木兹海峡之际，美军周一突然再度对伊朗南部发动所谓的「自卫」打击，锁定导弹发射阵地与2艘布雷艇，伊媒称艇上四名军人死亡。伊朗外交部强烈谴责美国违反停火，革命卫队宣称保留「报复」的权利。但美伊双方的和谈仍持续，据报主要分歧之一，是伊朗海外资金解冻问题，伊方正推动解冻伊朗240亿美元(1880亿港元)资金。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普浓缩铀立场疑软化 伊总统：准备好达成有尊严协议

美军称打击「暂时结束」

美军中央司令部周一说，美军当天对伊朗南部发动「自卫性」空袭，目标包括伊朗导弹发射阵地和试图布设水雷的船只，旨在保护美军部队「免受伊朗军队构成的威胁」。霍士新闻援引美军高级官员称，当天有2艘伊朗船只被发现在霍尔木兹海峡试图布雷，美军对其进行打击并成功摧毁，同时还对位于阿巴斯港的伊朗防空导弹发射基地实施打击。官员表示，美方的打击行动目前已「暂时结束」。

伊朗指违反停火 保留报复权利

伊朗媒体报道，周一深夜南部阿巴斯港听到三起爆炸，霍尔木兹海峡沿岸的锡里克和贾斯克两地也传出类似爆炸声响。伊斯兰革命卫队海军两艘快艇遭美军战机袭击，艇上4名革命卫员死亡。作为回应，伊方向阿曼湾的美国军舰开火。美军随后对阿巴斯港东边进行空袭。 革命卫队称，他们在波斯湾的伊朗领空击落一架美军MQ－9型「死神」无人机。 并向一架RQ-4无人机和一架F-35战斗机开火，将其驱逐。

伊朗外交部昨日强烈谴责美方的「挑衅行动」明显违反停火，称伊方「绝不会对任何侵略置之不理」。 革命卫队称，保留进行报复的合法权利。

不过，美国国务卿鲁比奥昨日表示，美伊双方仍在就协议进行磋商，敲定相关文本措辞「还需数日」。 他在印度告诉记者：「今天卡塔尔仍有会谈在进行，我们会看看能否取得进展。我认为各方仍在针对协议初稿的用字遣词进行协商，所以还需要几天时间。」他说，霍峡必须保持开放，确保船只通行不受阻碍且完全免费。

资金解冻为分歧之一

伊朗媒体引述一名接近谈判团队的消息人士表示，目前伊美谈判的主要分歧之一，是伊朗海外资金解冻问题。 由伊朗国会议长卡利巴夫率领的代表团，周一前往卡塔尔首都多哈，与卡塔尔高官就终战相关议题磋商。伊媒昨日报道，卡利巴夫推动解冻伊朗240亿美元资金。伊方要求其中一半资金必须在美伊谅解备忘录发布后立即解冻，剩余部分在60天内解冻。

《华尔街日报》援引调解方的话报道，谈判进展放缓，在伊朗核计划及解除对伊朗制裁等问题上僵持不下。美方要求伊朗先就核计划作出更明确承诺，伊方则希望美方明确解除制裁及解冻资产的具体细则。美方担忧，伊朗一旦获得部分制裁豁免，会在核计划问题上拖延。

特朗普周一在社交网发文说：「浓缩铀（核尘埃！）要嘛立即移交给美国带回销毁，要么最好是在与伊朗伊斯兰共和国的结合与协调下，在原地或另一个可接受的地点销毁，并由原子能机构见证相关过程和事件。」