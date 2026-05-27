特朗普罕有大衞营召开内阁会议 因恶劣天气移师白宫 料聚焦美伊谈判

当地时间5月26日，美国总统特朗普在社交平台上发文表示，由于预计翌日（27日）的天气状况恶劣，原定在马里兰州总统度假胜地大衞营（Camp David）举行的全体内阁会议，将移师回华盛顿白宫举行，而前往大衞营的行程则被迫推迟。

3月以来首度召开内阁会议 卸任情报总监将出席

据美国媒体《纽约邮报》及白宫早前消息，华盛顿特区近日连场暴雨，由于特朗普通常乘坐直升机前往距离华盛顿约60英里的大衞营，恶劣天气最终迫使这项罕有的行程全面「改道」。

由于特朗普通常乘坐直升机前往距离华盛顿约60英里的大衞营，恶劣天气最终迫使这项罕有的行程全面「改道」。美联社

美国总统特朗普在社交平台上发文表示，由于预计翌日（27日）的天气状况恶劣，原定在马里兰州总统度假胜地大衞营（Camp David）举行的全体内阁会议，将移师回华盛顿白宫举行。美联社

这次会议是自今年3月26日以来，特朗普首度召开内阁会议，亦是其自2025年1月就任总统以来的第12次内阁会议。美联社

这次会议是自今年3月26日以来，特朗普首度召开内阁会议，亦是其自2025年1月就任总统以来的第12次内阁会议。一名白宫官员证实，包括即将卸任的国家情报总监加巴德（Tulsi Gabbard）在内，所有内阁成员预计均会出席周三在白宫举行的会议。

官员透露，会议的官方议程将围绕「本届政府近期取得的成就，包括在经济和小企业领域取得的胜利、『消除欺诈工作组』的成果亮点，以及外交政策方面的最新进展」。随着11月中期选举步步逼近，特朗普政府亦计划借此向选民展示其在改善民生、降低生活成本（Affordability）方面的工作成果。

伊朗南部受袭 哈梅内伊扬言向中东美军基地报复

尽管官方列出多项内政议题，但外界普遍预期，美伊局势及停火协议将彻头彻尾主导今次会议。美军在刚过去的周一深夜，向伊朗南部多个目标发动了猛烈空袭；随后，伊朗最高领袖哈梅内伊（Mojtaba Khamenei）随即发表强硬讲话，扬言要对美国位于中东的军事基地展开报复。

正在印度访问的美国国务卿卢比奥周二表示，尽管军事局势紧张，美伊双方的谈判依然在持续进行中。他向传媒透露，双方目前正就初步协议文件的「具体字眼」展开激烈的隔空拉锯，预计仍需要「数天时间」才能敲定所有细节。卢比奥强调，特朗普总统已经明确表达了其立场——美方要么达成一项符合美国利益的优质协议，要么索性不签。