伊朗局势｜特朗普浓缩铀立场疑软化 伊总统：准备好达成有尊严协议

美伊结束战争的谈判持续，当双方仍就浓缩铀处置、霍尔木兹海峡及伊朗资金解冻等核心问题进行拉锯之际，美国总统特朗普在社交网站发文，就备受关注的浓缩铀问题提出折衷建议，态度被视为较以往软化；伊朗总统佩泽希齐扬亦表示，伊方已准备好达成一个「有尊严的」框架协议，以结束区内持续的战火。

特朗普倡可就地销毁浓缩铀

特朗普在社交平台上建议，伊朗可用于制造核武的高浓度浓缩铀，可以立即交予美方并运回美国国内销毁；又或者在与伊朗政府协调、于国际机构全程见证下，于伊朗就地或在另一处可接受的地点销毁。他特别强调，整个处置过程必须由「原子能委员会」（舆论普遍认为是指国际原子能机构，IAEA）或等同机构全程监督。

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报道指，特朗普此番言论与其过往强硬要求伊朗必须单方面「交出」浓缩铀的态度相比，明显有所软化，并显示他对伊朗共同参与处置过程持开放态度。事实上，特朗普过去对伊朗展开军事行动的核心主因之一，正是针对伊朗拥有纯度达60%的高浓度浓缩铀。

传高浓缩铀拟运往中国 中方：愿发挥建设性作用

与此同时，有中东媒体报道指，德黑兰政府正考虑将这批高浓缩铀运往中国。在外交部例行记者会上，外媒记者问及伊朗是否已请求中方协助转移高浓缩铀、以及中方是否愿意接受。外交部发言人毛宁回应时表示，自美以伊战事发生以来，中方一直同包括伊朗在内的各方保持紧密沟通，为止战奔走、为促和努力。

毛宁重申，中方一贯支持通过对话谈判和平解决伊核问题，希望各方抓住机会达成兼顾彼此合理关切的方案。中方愿意继续为政治外交解决伊核问题发挥建设性作用，维护国际核不扩散体系。

伊议长赴卡塔尔 争取解冻240亿美元海外资产

在外交斡旋方面，两国仍在细节上紧密博弈。伊朗外交部发言人巴加埃周一证实，谈判取得了一定进展，但能否尽快落实「取决于美国」。他透露，美伊谈判重点仍是推进谅解备忘录的文本内容，并强调黎巴嫩问题将会纳入潜在的谅解条款之中。

为了打破资金僵局，伊朗议长卡利巴夫已亲自到访调停国之一的卡塔尔，全力推动解冻伊朗在海外被冻结的240亿美元资产。伊方提出的方案非常明确：其中一半资金（即120亿美元）必须在美伊谅解备忘录发布后立即解冻，余下的一半则须在60天内悉数解冻。

伊总统与卡塔尔元首通话 议会要员提醒美方或撕毁协议

当地时间26日，伊朗总统佩泽希齐扬与卡塔尔埃米尔塔米姆通电话。佩泽希齐扬明确表示，伊朗已经做好准备，去达成一个「有尊严的」框架协议，以彻底结束地区内持续的战争与紧张局势。卡塔尔方面亦承诺，将不遗余力为地区和平付出一切努力。

然而，伊朗政坛内部对美国的诚信依然抱持高度戒备。伊朗伊斯兰议会国家安全和外交政策委员会主席阿齐兹受访时直言：「美国人不太可能真诚行事，他们太习惯于撕毁协议了。」他提醒，即使双方成功签署协议，亦不代表冲突彻底结束或挑战消失，直言「离一切结束还很远」。阿齐兹更强调，经历了今年2月28日的战事后，如今的伊朗与以往已完全不同，国家必须随时为这场生死攸关的斗争做好全面准备。