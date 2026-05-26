首尔拆卸中天桥坍塌 韩媒：已致3死3伤︱有片
更新时间：17:10 2026-05-26 HKT
发布时间：17:10 2026-05-26 HKT
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今天（5月26日）下午2时33分左右，在南韩首尔西大门区的西小门洞一处天桥拆除现场发生坍塌事故，造成3人死亡、3人受伤，并压中下方行驶中的车辆。
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市长暂停选举活动
事发当时现场共有12人，其中6人紧急疏散避险，另外6人被压在坠落的残骸下方，当中3人已经不治。事实上，施工商在当天凌晨进行板材切割，当时已出现厚度达2.9厘米的分层。及后，在工作人员再次检查该处时，就突发生坍塌事故。
该高架桥于1966年完工，长335米、宽14.9米。拆除工程自去年8月启动，预计今年6月初结束。首尔市政府原计划在拆除后新建高架桥，预计2028年2月完工。
事发后首尔市长吴世勋宣布暂时停止选举活动，另一候选人郑元吾称「处理事故优先」而暂停拉票。
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