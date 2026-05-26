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特朗普体检迎80大寿 屡现手瘀脚踵瞌眼瞓引健康疑云

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更新时间：17:35 2026-05-26 HKT
发布时间：17:35 2026-05-26 HKT

美国总统特朗普（Donald John Trump）计划于当地时间周二（26日）前往沃尔特．里德国家军事医疗中心（Walter Reed National Military Medical Center）进行体检和牙科检查。这将是过去13个月以来，特朗普第3次亲自前往该医院体检。

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2025年，特朗普被拍到脚踝明显肿胀。路透社
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特朗普今年在公开场合被发现颈部与双手有多处瘀伤及红斑，脚踝也有肿胀情况。对此，白宫解释为总统频繁握手及服用阿司匹林作为血液稀释剂所致。此外，他在会议期间偶尔闭目养神，进一步引发外界对他健康状况的质疑。

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尽管外界对他的健康状况时有猜测，特朗普本人却经常宣称自己身体非常健康，并将精力充沛视为竞选连任的重要优势，更曾嘲讽对手拜登为「瞌睡乔」（Sleepy Joe）。特朗普于今年6月将满80岁，是美国上就任总统最年长的总统。

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