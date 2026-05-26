伊波拉病毒︱世卫：刚果无力抗疫 谭德塞将亲赴疫区视察

世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一（5月25日）表示，目前伊波拉（Ebola）病毒在刚果民主共和国（DR Congo）已造成220例疑似死亡，另有超过900宗疑似病例，更表示疫情扩散速度已超越该国的抗疫能力。



针对伊波拉病毒在区内持续扩散，已并敦促民主刚果邻国立即采取行动。另外，谭德塞将于今天（26日）与世卫卫生紧急计划执行主任伊赫克韦祖（Chikwe Ihekweazu）一同前往刚果民主共和国。

刚果民众因遗体处理争议焚烧伊波拉治疗中心。 美联社

刚果民众因遗体处理争议焚烧伊波拉治疗中心。 美联社

武装冲突拖累抗疫

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谭德塞表示，由于伊图里（ Ituri ）省和北基伍省（North Kivu）武装冲突持续，且缺乏合格疫苗，控制伊波拉疫情的工作变得非常复杂。此外，疫情爆发中心伊图里省的居民对医疗中心发动攻击，也严重阻碍了疫情应对工作。

乌干达再添病例

谭德塞更警告，民主刚果周边国家爆发疫情的风险很高，呼吁各国加紧应对。邻国乌干达5月25日已再通报2宗伊波拉确诊病例，累计确诊数达7例。

刚果民主共和国爆发伊波拉疫情，并已蔓延至邻近的乌干达。

民主刚果和乌干达医疗人员抗击伊波拉疫情。 美联社

非盟与非洲疾控中心近日就非洲防疫工作达成共识，将重点协助受疫情影响的国家控制病毒扩散，并加强至少10个高风险成员国的防疫能力，相关计划总预算约为3.19亿美元（约25亿港元）。