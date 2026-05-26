Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

热浪袭欧洲︱英法迎最热5月 西班牙南部或达40度

即时国际
更新时间：14:24 2026-05-26 HKT
发布时间：14:24 2026-05-26 HKT

西欧地区周一（25日）遭遇热浪冲击，英国、法国录得破纪录的高温，西班牙预计周末时气温更可能升至摄氏40度。

用水需求已近极限

英国气象局表示，伦敦邱园（Kew Gardens）周一气温达34.8度，创5月史上单日最高温。英国卫生安全局已发布琥珀色（Amber Warning）与黄色高温（Yellow Warning）警报，并持续至周三。更有当地水务公司警告，萨塞克斯郡（Sussex）和肯特郡（Kent）的用水需求已接近极限，部分地区或面临供水中断。

相关新闻：英国迎今年首场热浪 5月气温恐飙至35°C 破历史纪录

法国352处破高温纪录

一海之隔的法国也未能幸免，该国气象局周一（5月25日）指出，全国352个天气站测得5月单日新高气温纪录，其中朗德省（Landes）最高达37.1度。有科学家表示，以1979至2025年的气候基准计算，现今高温属千分之一机率的罕见事件，在工业革命前更不可能发生这情况。

相关新闻：热浪袭印度︱气温达45℃夺至少16命 老人孕妇被劝别出门

西班牙国家气象局则估计，热浪维持一整周，而周四至周五（28日至29日）气温将更高。全国多数地区气温达最少摄氏34度，周末南部部分地区估计达摄氏38度，更甚至可能达摄氏40度。

专家：未来热浪更频仍

法国气象局表示，受热穹现象（（Heat Dome）及来自非洲摩洛哥的热空气被困于高气压影响，欧洲未来将更频繁、更早地面临大规模极端炎热天气。气候模型估计，欧洲6月爆发热浪的机率是工业革命前时期的10倍。法国气候研究员沃特塔迪（Robert Vautard）表示，欧洲热浪延长正是气候变化影响的证明，最终欧洲将可能在4月及10月出现热浪。

相关新闻：厄尔尼诺现象今年重临地球　专家警告恐迎史无前例热浪

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
即时娱乐
7小时前
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
时事热话
2026-05-25 15:47 HKT
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
影视圈
16小时前
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
2026-05-25 13:00 HKT
入商场热过条街？港女怒写投诉信轰全港商场冷气大缩水 网民揭消失之谜兼激赞一商场最良心｜Juicy叮
入商场热过条街？港女怒写投诉信轰全港商场冷气大缩水 网民揭消失之谜兼激赞一商场最良心｜Juicy叮
时事热话
5小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
8小时前
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
02:04
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
社会
6小时前
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
影视圈
17小时前
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
影视圈
3小时前