热浪袭欧洲︱英法迎最热5月 西班牙南部或达40度

西欧地区周一（25日）遭遇热浪冲击，英国、法国录得破纪录的高温，西班牙预计周末时气温更可能升至摄氏40度。

用水需求已近极限

英国气象局表示，伦敦邱园（Kew Gardens）周一气温达34.8度，创5月史上单日最高温。英国卫生安全局已发布琥珀色（Amber Warning）与黄色高温（Yellow Warning）警报，并持续至周三。更有当地水务公司警告，萨塞克斯郡（Sussex）和肯特郡（Kent）的用水需求已接近极限，部分地区或面临供水中断。

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法国352处破高温纪录

一海之隔的法国也未能幸免，该国气象局周一（5月25日）指出，全国352个天气站测得5月单日新高气温纪录，其中朗德省（Landes）最高达37.1度。有科学家表示，以1979至2025年的气候基准计算，现今高温属千分之一机率的罕见事件，在工业革命前更不可能发生这情况。

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西班牙国家气象局则估计，热浪维持一整周，而周四至周五（28日至29日）气温将更高。全国多数地区气温达最少摄氏34度，周末南部部分地区估计达摄氏38度，更甚至可能达摄氏40度。

专家：未来热浪更频仍

法国气象局表示，受热穹现象（（Heat Dome）及来自非洲摩洛哥的热空气被困于高气压影响，欧洲未来将更频繁、更早地面临大规模极端炎热天气。气候模型估计，欧洲6月爆发热浪的机率是工业革命前时期的10倍。法国气候研究员沃特塔迪（Robert Vautard）表示，欧洲热浪延长正是气候变化影响的证明，最终欧洲将可能在4月及10月出现热浪。

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