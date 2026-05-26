南韩星巴克︱母公司会长就「坦克日」三度鞠躬致歉 称责无旁贷

韩国星巴克「坦克日」风波持续延烧，其母公司新世界百货（韩文：신세계；Shinsegae Group）会长郑溶镇（Chung Yong jin）今天（26日）召开记者会道歉，表示不作任何辩解，所有责任都在他身上。新世界百货也强调，将会积极配合警方调查。

南韩星巴克推出「坦克日」活动促销随行杯。南韩星巴克官网

有网民砸毁星巴克杯子拍片泄愤。X图片

有网民砸杯子及剪卡抗议星巴克。X图片

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道歉声明达5分钟

根据韩联社报道，经营韩国星巴克的新世界百货会长郑溶镇今天亲自出面道歉。他表示，对于星巴克这次不当行销让许多人感到深沉的伤痛与愤怒，他非常沉重地看待此事。郑溶镇在发言中提及民主化运动遗属、烈士朴钟哲遗属、光州市民与全体国民，随后致歉。

报道指出，郑溶镇从上午9时起朗读约5分钟的道歉声明，期间三度鞠躬致歉。这是郑溶镇自2024年3月就任会长以来，首次亲自发表道歉声明。

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韩国星巴克于18日、光州事件46周年当天，使用「坦克日」（Tank Day）一词促销一系列坦克保温杯活动，由于让人联想到当年镇压起义时部署的军用车辆，引发各界口诛笔伐。