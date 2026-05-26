旅游业过热︱意大利名胜逼爆旅客背贴背挡民居 网民：地狱景象︱有片

近日，全球大量游客涌入意大利，全国多处名胜人潮如鲫，导致民居被阻、公共秩序混乱。对旅客而言，本该放松的观光也变成苦不堪言的体验。

意大利去年游客达1.85亿 创新高

有社交媒体影片显示，波西塔诺（Positano）、五渔村（Cinque Terre）与罗马等意大利名胜人潮如鲫，旅游旺季正迅速升温。大批游客挤成一团，艰难穿过狭窄通道。

在波西塔诺，许多人为拍照突然停下脚步，商店门口也挤满游客，甚至挡住居民出入口。有居民表示，当地官员似乎乐于维持混乱，否则早已下令规范；更表示，旅游业过度火爆的情况已持续多年，且每况愈下，严重影响当地人生活。

在五渔村，成群游客涌上公车与火车，他们背著大型背包肩并肩，等待进入热门景点。波西塔诺前市长加利亚诺（Salvatore Gagliano）痛批这种拥挤景象是「宛如第三世界的场面」。

罗马人潮盛况。Mambo Italiano@X

罗马人潮盛况。Mambo Italiano@X

罗马则被社交媒体形容为「地狱景象」。影片显示数百名游客排成长龙，一路延伸到街道下方，甚至绕著罗马竞技场排队，几乎没有空隙，还有更多度假客从阶梯走下，涌入古老街道的人群。有意大利评论人士指出，一种特别有害的旅游型态是「吃完就走」式旅游，意大利语称「mordi e fuggi」。这类一日游旅客花费极少，通常只买廉价纪念品。意大利在2025年迎来1.85亿名游客的历史新高，较上年增长7.1%。

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欧洲各地过度旅游情况严重

过度旅游在欧洲各地相当普遍，威尼斯、西班牙巴塞隆纳、克罗地亚的杜布罗夫尼克（Dubrovnik）等地都面临同样困境。因大量游客涌入，导致当地住宿与餐饮价格飙升，亦同时引发其他社会问题。