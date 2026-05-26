Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旅游业过热︱意大利名胜逼爆旅客背贴背挡民居 网民：地狱景象︱有片

即时国际
更新时间：12:07 2026-05-26 HKT
发布时间：12:07 2026-05-26 HKT

近日，全球大量游客涌入意大利，全国多处名胜人潮如鲫，导致民居被阻、公共秩序混乱。对旅客而言，本该放松的观光也变成苦不堪言的体验。

意大利去年游客达1.85亿 创新高

有社交媒体影片显示，波西塔诺（Positano）、五渔村（Cinque Terre）与罗马等意大利名胜人潮如鲫，旅游旺季正迅速升温。大批游客挤成一团，艰难穿过狭窄通道。

在波西塔诺，许多人为拍照突然停下脚步，商店门口也挤满游客，甚至挡住居民出入口。有居民表示，当地官员似乎乐于维持混乱，否则早已下令规范；更表示，旅游业过度火爆的情况已持续多年，且每况愈下，严重影响当地人生活。

在五渔村，成群游客涌上公车与火车，他们背著大型背包肩并肩，等待进入热门景点。波西塔诺前市长加利亚诺（Salvatore Gagliano）痛批这种拥挤景象是「宛如第三世界的场面」。

罗马人潮盛况。Mambo Italiano@X
罗马人潮盛况。Mambo Italiano@X
罗马人潮盛况。Mambo Italiano@X
罗马人潮盛况。Mambo Italiano@X

罗马则被社交媒体形容为「地狱景象」。影片显示数百名游客排成长龙，一路延伸到街道下方，甚至绕著罗马竞技场排队，几乎没有空隙，还有更多度假客从阶梯走下，涌入古老街道的人群。有意大利评论人士指出，一种特别有害的旅游型态是「吃完就走」式旅游，意大利语称「mordi e fuggi」。这类一日游旅客花费极少，通常只买廉价纪念品。意大利在2025年迎来1.85亿名游客的历史新高，较上年增长7.1%。

相关新闻：旅游业过热︱希腊知名度假岛屿 新酒店限100床位沿岸25米禁建筑

欧洲各地过度旅游情况严重

过度旅游在欧洲各地相当普遍，威尼斯、西班牙巴塞隆纳、克罗地亚的杜布罗夫尼克（Dubrovnik）等地都面临同样困境。因大量游客涌入，导致当地住宿与餐饮价格飙升，亦同时引发其他社会问题。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
影视圈
13小时前
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
即时娱乐
4小时前
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
23小时前
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
时事热话
21小时前
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
影视圈
14小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
02:04
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
社会
3小时前
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
02:04
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
社会
18小时前
阿娇钟欣潼豪宅花园大到似「户外森林」 搭帐幕露营一望无际超夸张 回复纤瘦靓样状态佳
阿娇钟欣潼豪宅花园大到似「户外森林」 搭帐幕露营一望无际超夸张 回复纤瘦靓样状态佳
影视圈
19小时前
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
5小时前