以色列两日猛轰真主党70多个目标 内塔尼亚胡：「踩尽油门」打到底

彭博社（Bloomberg ）报导，以色列总理内塔尼亚胡（Netanyahu）5月25日（星期一）晚发表讲话，称以色列「正与真主党处于战争状态」，以军近几周合共击毙600多名真主党武装人员，不能放松对敌方的打击。内塔尼亚胡此番表态正值美伊展开谈判之际。

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以总理认对美影响力渐减

内塔尼亚胡在5月25日晚向国民发表讲话时称：「我们不会松开油门踏板，相反，我要求更加用力地踩下踏板。我们将对他们发动打击......他们在向我们发射无人机，自杀式无人机......这逼使我们现在加大打击力度，增强威力。我们将给予他们毁灭性的打击。」对此，真主党和黎巴嫩官员均未立即发表评论。

以色列国防军25日表示，以军在24日至25日攻击黎巴嫩境内70多个真主党基础设施目标。另有报导称，内塔尼亚胡向亲信坦言，在美伊和谈上，他对美国总统特朗普已无影响力。

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3月2日，真主党以火箭与无人机攻击以色列。以色列随即大规模空袭黎巴嫩境内的真主党目标，并宣布展开新的军事行动，并在黎巴嫩南部发动地面攻势。以黎双方自4月17日起实施为期10天的临时停火，之后多次延长。然而停火生效以来，以军仍持续以真主党违反协议为由发动攻击，并在以军占领的黎巴嫩南部地区拆除及炸毁真主党的军事基础设施。