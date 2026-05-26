不堪狱警施虐 委内瑞拉囚犯夺监狱抗争

委内瑞拉数百名囚犯25日（周一）夺取巴里纳斯市（Municipio Barinas）一座监狱的控制权，控诉遭到狱方酷刑虐待，要求撤换狱长。

囚犯：停止酷刑

这座监狱因囚犯焚烧床垫和床单而冒出阵阵浓烟，囚犯们聚集在监狱屋顶高喊「停止酷刑！停止酷刑！」并悬挂写有「SOS」和「他们在折磨我们」字样的横幅标语。

当地非政府组织「委内瑞拉监狱观察站」（OVP）在X平台分享的影片中，一名囚犯胸口留有明显枪伤，说：「我们要公道，狱警和狱长正朝我们开枪。」在观察站分享的多段影片中，囚犯集体要求撤换新上任的狱长葛瑞罗，指控狱方没收衣物、禁止亲友探视，甚至被逼贩毒，他们原本在进行和平抗议，监狱人员却突然对他们开枪，造成多人受伤。