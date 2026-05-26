伊朗局势︱美军边打边谈再轰伊基地 草案包括停火再延60天

《哥伦比亚广播公司》及《日经亚洲》等综合报道，中东外交消息人士透露，美国与伊朗正讨论一份谅解备忘录草案，双方计划在结束敌对行动后的30天左右开放霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）以及处理伊朗浓缩铀问题。此外，双方于4月初达成的停火协议也将延长60天。不过美国中央司令部称，美军周一在霍尔木兹海峡附近对伊朗导弹发射场和船只进行了「自卫打击」，当时正值停火和结束战争的谈判进行之际。

或自由免费航行霍峡

报导指出，伊朗将在协议达成后30天内清除霍尔木兹海峡的水雷，之后所有国家的船只都能自由安全航行，且伊朗不会收取通行费。

协议草案包括黎巴嫩

停火范围也将涵盖黎巴嫩，据了解，伊朗要求以色列停止攻击黎巴嫩真主党，而以色列则要求真主党解除武装。不过，据称这项协议计划关键在于伊朗最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）是否批准。目前仍不清楚最终能否达成协议。

美伊停火再延长60天

此外，美伊于4月初达成的停火将延长60天。在这两个月的暂停敌对期间，双方将就伊朗核计划进行谈判，并制定处理伊朗浓缩铀的具体措施。伊朗亦将要重申「永远不会发展核武器」。作为交换，美国也会解除对伊朗的制裁与冻结资产等行动，但将分阶段实施。

巴基斯坦：美伊几近完成谈判

中国外交部长王毅25日在北京会见巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔（Asim Munir）。中国外交部说，穆尼尔表示美伊双方接近达成协议。美国总统特朗普昨天（5月25日）在社交媒体上表示，他已告诉美方谈判代表「不要急于达成协议」。 伊朗外交部发言人巴格赫里（Esmail Baghaei）同日表示，许多方面已有结论，但不代表快要签署协议。

