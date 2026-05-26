加拿大华裔人口 25年间翻倍至171万

加拿大国际广播电台(RCI)报道，加国统计局最新发布的华裔人口报告显示，在1996年至2021年的25年间，加国华裔人口总数已超过171万人，占全国总人口的4.7%。统计局估计到2041年时，华裔人口最高可达350万。然而，报告揭露了一个严峻的社会现实：普遍拥有较高学历背景的华裔，就业率和对口率却严重失衡，大批高学历人才面临「做不回本行」的困境。

超6成拥有学士或更高学位

数据显示，在171万华裔人口中，近半数（47.8%）出生于中国内地，28.4%在加拿大本土出生，其余则来自香港和台湾。2021年的数据显示，华裔人口在家中使用的主要语言是英语（62.6%）、普通话（44.9%）、粤语（33.4%）。

在25至54岁的核心劳动年龄群组中，高达61.8%的华裔拥有学士或更高学位，远超加拿大平均水平（36.6%）。然而，如此傲人的教育背景并未转化为职场优势。

98%居住大都会区

报告显示不论教育程度如何，华裔的失业率均高于非有色人种且非原住民的群体，整体就业率也相对较低。另一引人关注的现象是「高学历低就业」的职业错配现象。高学历的华裔比非有色人种更容易陷入学历与工作不相配的窘境，尤其是那些在海外取得学位的华人。

华裔社群收入也呈现出两极分化的现象。虽然华裔在全国最高收入的10%群体中占比较大，但在最低收入的20%群体中也超出了平均水平。不过受传统观念影响，华裔家庭的房屋持有率高居加国之首，高达85%居住在自置物业中。但在背负房贷的华人群体中，超过四成需用家中总收入的30%以上来支付，住房压力较大。

报告显示，近98%的华裔居住在大都会区，其中七成集中在现任市长都是华人的多伦多(市长为移加港人邹至蕙)和温哥华（市长是香港移民第二代沈观健）。大温地区的列治文市是全国唯一华裔过半（54.3%）的市镇。华裔社区还面临结构性老化挑战，是唯一65岁以上人口竟多于15岁以下人口的种族群体。