教宗良十四世首道通谕聚焦AI　吁「解除AI武装」警告科技或引发无止境战争

梵蒂冈周一（25日）公布教宗良十四世（Pope Leo XIV）上任后首份重要通谕《Magnifica Humanitas》（《伟大的人类》），聚焦人工智能（AI）对社会、战争与伦理带来的冲击，呼吁全球放慢AI发展步伐，并推动「解除AI武装」，防止科技主宰人类。

警告AI军事化 反对交由AI决定生死

良十四世当日在梵蒂冈亲自介绍这份长约4.3万字的通谕，多名AI专家亦有出席，包括美国AI公司Anthropic联合创办人奥拉（Chris Olah）。Anthropic近年曾因反对美军将AI技术用于自主武器及大规模监控，而与五角大楼出现法律争议。

良十四世在通谕中指出，部分自主武器系统已发展至「几乎超出人类可控制范围」，强调任何AI军事用途都必须受到最严格伦理限制，将「致命决定」交由AI系统作出是「不可接受」。

良十四世当日在梵蒂冈亲自介绍这份长约4.3万字的通谕。路透社

他提出应「解除AI武装」，强调这并非否定科技，而是防止科技反过来支配人类。他警告，AI可能助长假资讯传播、加剧冲突，甚至令世界走向「无止境战争」。教宗同时批评当今全球战争持续升温，形容人类正滑向一种「崇尚暴力与权力的文化」，和平不再被视为责任，而只是冲突之间短暂间歇。

忧科技垄断加剧不平等

通谕亦关注科技权力集中问题。良十四世指出，若AI及数码科技掌握在少数企业或权力阶层手中，只会令数码时代的不平等进一步恶化，扩大「被纳入科技革新的人」与「被排除在外的人」之间的鸿沟。

他呼吁各国建立更强监管制度，包括法律框架、独立监察机制及公众监督，保障工人、儿童及弱势社群权益，并打击仇恨言论及虚假资讯。良十四世又提到，社会如何对待移民，是衡量「正义究竟由恐惧还是友爱引导」的重要试金石。

罕有为教会奴隶制度历史致歉

教宗亦罕有代表天主教会，就历史上未有及时强烈谴责跨大西洋奴隶制度公开道歉，形容这是「基督徒记忆中的一道伤口」，并称：「我真诚请求宽恕。」

他最后引用《圣经》巴别塔故事，警告人类若在缺乏道德约束下盲目追求科技力量，最终可能重蹈覆辙，呼吁全球共同面对AI带来的风险与挑战。