乌干达国家公园客车撞大象酿3死4伤 车辆载税务局官员

一辆载有乌干达官员的客车，周日晚（24日）在该国西北部默奇森瀑布国家公园（Murchison Falls National Park）内撞上一头正在过路的大象，事故造成3人死亡、4人受伤。

警方指，涉事车辆为一辆丰田Hiace客车，当时载有7名乌干达税务局（URA）官员，由阿鲁阿市（Arua）完成公务后返回首都坎帕拉（Kampala）。事故于当晚约8时，在公园内Arua公路一带发生。

初步调查显示，司机撞上一头横过马路的大象后失控，导致严重车祸。3名乘客当场死亡，其余4人包括司机受伤。警方接报后到场，先将伤者送往医院治理，其后再转送坎帕拉接受进一步治疗。

客车司机撞上一头横过马路的大象后失控，3名乘客当场死亡，其余4人包括司机受伤。X@PoliceUg

死者遗体已送往医院太平间，等待验尸。当局未有公布涉事大象情况。

乌干达野生动物管理局其后提醒驾驶人士，在国家公园及野生动物保护区行车时须格外小心，尤其夜间经过相关路段时，应严格遵守车速限制，以防野生动物突然横过马路。