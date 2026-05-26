英国迎今年首场热浪 5月气温恐飙至35°C 破历史纪录

英国多地周一（25日）正式迎来今年首场热浪，气象部门警告，部分地区气温或升至摄氏35度，创下英国历来5月最高温纪录。

气温高于平均水平属「前所未见」

纽约时报报道，英国气象局（Met Office）表示，气温将明显高于季节平均水平，英格兰部分地区最高气温预料达35°C（95°F），或将打破1944年录得的5月最高气温32.8°C纪录。气象局形容，今次高温对于5月而言「前所未见」，指出过往温度纪录通常仅以小幅度被刷新。

热浪早于上周开始形成，周末期间进一步升温，尤其集中于英格兰及威尔斯。上周六，英格兰东南部录得30.5°C高温。气象局指出，英国5月气温突破30°C属罕见情况，上一次已是2012年。

截至周日，英格兰东南部已有8个地点连续3日录得高于当地门槛气温，符合官方「热浪」定义。英国的热浪标准与美国不同，当地规定某地需连续3天达到或超过指定气温门槛，才会被界定为热浪。不同地区标准亦有差异，较凉爽的苏格兰及北爱尔兰部分地区门槛为25°C，而伦敦及周边地区则为28°C。

英国气象局表示，自2019年引入现行热浪定义以来，今次是首次于5月录得官方热浪。

由于英国5月平均最高气温一般仅约15°C，加上大部分住宅未有安装冷气，高温可能对民众健康构成风险。英国卫生安全局（UK Health Security Agency）已向英格兰大部分地区发出第二高级别的「琥珀色高温健康警报」，有效至周三。当局警告，高温可能增加长者及长期病患者死亡风险，亦会对医疗及社福系统造成压力。

除日间高温外，夜间气温亦异常偏高。伦敦南部Kenley地区周一凌晨最低气温录得19.4°C，暂时打破1944年创下的5月最高最低气温纪录18.9°C。

西欧多国录得破纪录5高温

除英国外，西欧多国近日亦录得破纪录5月高温。在西班牙，周日气温超过38°C，法国及德国亦普遍录得30多度高温，多地刷新5月纪录。

预报指出，周一英国中部、南部及东部地区，包括伦敦，气温仍有机会进一步升至35°C。至周一下午，大伦敦Teddington地区气温已追平1944年纪录，并有机会继续上升。

气象局预料，本周后段气温或稍为回落，但英国南部部分地区仍可能持续达到热浪水平，至少维持至周四。