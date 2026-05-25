滑翔伞惨遭观光机撞散 奥地利女好手急开后备伞奇迹生还｜有片

奥地利北部知名景区施密滕霍厄山（Schmittenhöhe）上空于周六（23日）发生一宗罕见的空中相撞意外。一名经验丰富的44岁女性滑翔伞好手在飞行时，惨遭一架小型观光飞机拦腰撞毁其滑翔伞。她在半空中失控旋转急坠，凭借惊人定力在最后关头打开紧急降落伞，最终奇迹生还，仅受轻伤。

观光机飞过主伞一分为二

据奥地利传媒报道，事发于周六下午，44岁的女事主萨布丽娜（Sabrina）正在空中滑翔。其随身运动相机拍下的惊栗画面显示，一架小型观光飞机突然从其头顶上方数英尺处高速掠过，巨大的冲击力瞬间将萨布丽娜的滑翔伞盖「劈成两半」。

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从片段可见，萨布丽娜在撞击一刻发出绝望尖叫，随即连人带伞在空中陷入疯狂旋转，并以极高速度直堕地面。

仅受瘀伤不可思议

在生死存亡之际，萨布丽娜展现出极高的专业素养与冷静。她拼尽全力挣脱已失效的主伞，成功在撞向地面前一刻打开紧急降落伞。虽然她最终重重摔落林地并发出痛苦呻吟，但奇迹地保住性命。当地警方接报后出动直升机将其救起并送往机场安置。

死里逃生的萨布丽娜事后在社交平台发文报平安，直言对自己仍能生存感到不可思议：「我到现在还不敢相信自己还能坐在这里打字！除了一些严重的瘀青和瘀伤外，我竟然甚么事都没有！」

涉事机师称视线受阻

另一方面，涉事的观光飞机在发生碰撞后，成功于泽尔湖机场（Zell am See Airport）安全紧急降落。该名28岁机师接受调查时辩称，事发时因飞行角度导致「视线死角」，他根本无法看见并避开前方的滑翔伞。目前，当地民航当局与警方已正式介入调查，以厘清这宗空中相撞事故的责任归属。

