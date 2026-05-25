天马航空客机疑「爆胎」 紧急折返羽田机场

日本天马航空（Skymark Airlines）一架由东京羽田开往福冈的客机，今日（25日）下午因起落架及轮胎出现故障，被迫紧急折返并降落羽田机场，事件导致羽田机场一条跑道一度需要封锁，幸机上169人全部平安。

起飞后发现异常

据日媒TBS新闻报道，涉事航班为天马航空编号BC19的波音737客机。据羽田机场事务所消息，该班机于今日下午约3时由羽田机场起飞前往福冈，但在飞行途中发现轮胎出现异常。机组人员随即决定折返，并于当地下午5时06分正式发出紧急事态宣言。

天马航空客机起落架故障，紧急折返羽田机场，降落时疑「爆胎」。X@856de59941fb413

天马航空客机起落架故障，紧急折返羽田机场，降落时疑「爆胎」。X@856de59941fb413

降落后停留跑道

据警视厅及相关部门透露，客机在尝试降落时，前方的起落架未能正常伸出，且后方左侧轮胎出现爆裂。现场监控画面显示，客机在当地下午5时许强行降落羽田机场C跑道，机体在降落后仍停留在跑道上。

事件发生后，羽田机场即时封闭C跑道以处理事故及检查损坏情况。据悉，客机上载有162名乘客及7名机组人员，共计169人。截至目前为止，并无接获任何伤亡报告。

受事故影响，羽田机场当日的航班起降受到一定程度延误，航空公司呼吁旅客出发前留意最新航班资讯。目前，日本国土交通省及相关部门正对事故原因展开深入调查。